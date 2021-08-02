Доклад об утечке COVID-19 из лаборатории представили в США

В Конгрессе США представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса опубликовал член комитета по иностранным делам Палаты представителей США - республиканец Майкл Маккол.

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Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса. Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября, - говорится в отчете республиканца, который приводит телеканал Fox News.

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Майкл Маккол призвал обе партии Конгресса провести совместное расследование.

Также в докладе утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Документ указывает на возможные проблемы с безопасностью в этом исследовательском центре.

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Летом 2019 года, как отмечают авторы доклада, институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.

Составители доклада, как пишет газета The Hill, "не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами", их цель - "подготовить законодательный ответ на действия Китая".

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Авторы призывают ввести санкции против ученых из института и членов Коммунистической партии Китая, ответственных за противоэпидемические мероприятия на раннем этапе распространения коронавируса.

В июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Тогда он допустил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". "Лабораторную теорию" проверяло и разведывательное сообщество США, но оно пока не смогло прийти к окончательному выводу.

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