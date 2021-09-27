Вынужденную посадку в аэропорту Алматы совершил грузовой самолет

27 сентября 2021, 12:12
Фото: zakon.kz

Грузовой самолет, летевший из Гонконга в Нур-Султан, совершил вынужденную посадку в аэропорту Алматы, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в алматинском аэропорту, инцидент произошел 26 сентября.

Командир воздушного судна - грузового Boeing 747 авиакомпании АСТ (турецкая авиакомпания Air ACT - прим. ред.), следовавшего из Гонконга в Нур-Султан, по технической причине принял решение сесть на запасном аэропорту в Алматы. Аварийная ситуация не объявлялась, посадка прошла в штатном режиме в 21:12 местного времени. пресс-служба Международного аэропорта Алматы


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