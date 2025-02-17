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Мир

В аэропорту Торонто при посадке перевернулся пассажирский самолет

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 01:30 Фото: Zakon.kz
В международном аэропорту Торонто 17 февраля произошел инцидент с пассажирским самолетом, прибывшим из Миннеаполиса, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в соцсети Х.

На место происшествия оперативно прибыли аварийные службы. Все пассажиры и члены экипажа обнаружены и эвакуированы.

По данным CTV, около восьми человек получили травмы, однако степень их тяжести пока уточняется. Медицинские службы продолжают работу на месте.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Самолет разбился на Аляске. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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