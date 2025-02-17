В аэропорту Торонто при посадке перевернулся пассажирский самолет

В международном аэропорту Торонто 17 февраля произошел инцидент с пассажирским самолетом, прибывшим из Миннеаполиса, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в соцсети Х.

Horrifying.

Plane from Minneapolis to Toronto upside down on the runway.

The word from the airport is, “All passengers and crew are accounted for.”

Praying that means they are okay.



pic.twitter.com/nqhTpz4ZyG — Brian Lilley (@brianlilley) February 17, 2025

На место происшествия оперативно прибыли аварийные службы. Все пассажиры и члены экипажа обнаружены и эвакуированы.

По данным CTV, около восьми человек получили травмы, однако степень их тяжести пока уточняется. Медицинские службы продолжают работу на месте.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Самолет разбился на Аляске.