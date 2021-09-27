Ваш ДГД: Как получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов

Сегодня в рубрике "Ваш ДГД" руководитель отдела взимания ДГД по г. Алматы Аблай Мекебаев рассказывает о том, кто и как может получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов, сообщает zakon.kz.

Во исполнение норм налогового законодательства, а также в целях поддержки предприятий, имеющих задолженность, хотелось бы рассказать про получение отсрочки и рассрочки по уплате налогов.

Плюсы получения отсрочки

- Восстановление платежеспособности налогоплательщиков;

- приостановление мер принудительного взыскания;

- увеличение денежных средств, поступающих в бюджет.

Отсрочка сама по себе подразумевает перенос налоговых обязательств по уплате налогов на срок, не превышающий шести месяцев с единовременной уплатой. А рассрочка же в свою очередь подразумевает представление налогоплательщику рассрочки на срок, не превышающий три года с ежемесячной или ежеквартальной уплатой сумм налогов.

Отсрочка может быть представлена по налогам, начисленным налогоплательщиком самостоятельно в результате представления налоговой отчетности по результатам проведенной налоговой проверки.

На какие налоги не могут быть представлены отсрочка и рассрочка:

- на налоги, облагаемые у источника выплаты: ОПВ, СО, ОППВ и ОСМС;

- по акцизам;

- на налог на добавленную стоимость на товары, импортируемые с территории ЕАЭС;

- по платежам, поступающим в Национальный фонд.

Отсрочка или рассрочка может быть представлена налогоплательщику под залог его имущества или залог третьего лица, или под банковскую гарантию.

Получение рассрочки и отсрочки можно поделить на четыре этапа.

Первый этап - получение консультации в районном или городском органе государственных доходов.

Второй этап - подготовка документов, прилагаемых к заявлению, - страховка и оценка на объект залога или получение банковской гарантии.

Третий этап - подача заявления в орган госдоходов по месту регистрации.

Четвертый этап - вынесение решения уполномоченным органом, рассмотревшим такое заявление.

В результате проделанной работы органами государственных доходов по городу Алматы по состоянию на сегодняшний день предоставлены 33 отсрочки на 2,8 миллиарда тенге.

А также за 2020 год представлены 85 отсрочек и рассрочек на 4,8 миллиарда тенге. Таким образом, наблюдается рост представленных отсрочек и рассрочек.

По нормам налогового законодательства, позволяющим изменить срок уплаты, все налогоплательщики имеют право подать соответствующие заявления в районный отдел госдоходов для получения отсрочки и рассрочки налога.