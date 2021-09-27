Ваш ДГД: Как получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов

Сегодня в рубрике "Ваш ДГД" руководитель отдела взимания ДГД по г. Алматы Аблай Мекебаев рассказывает о том, кто и как может получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов, сообщает zakon.kz.
Во исполнение норм налогового законодательства, а также в целях поддержки предприятий, имеющих задолженность, хотелось бы рассказать про получение отсрочки и рассрочки по уплате налогов.
Плюсы получения отсрочки
- Восстановление платежеспособности налогоплательщиков;
- приостановление мер принудительного взыскания;
- увеличение денежных средств, поступающих в бюджет.
Отсрочка сама по себе подразумевает перенос налоговых обязательств по уплате налогов на срок, не превышающий шести месяцев с единовременной уплатой. А рассрочка же в свою очередь подразумевает представление налогоплательщику рассрочки на срок, не превышающий три года с ежемесячной или ежеквартальной уплатой сумм налогов.
Отсрочка может быть представлена по налогам, начисленным налогоплательщиком самостоятельно в результате представления налоговой отчетности по результатам проведенной налоговой проверки.
На какие налоги не могут быть представлены отсрочка и рассрочка:
- на налоги, облагаемые у источника выплаты: ОПВ, СО, ОППВ и ОСМС;
- по акцизам;
- на налог на добавленную стоимость на товары, импортируемые с территории ЕАЭС;
- по платежам, поступающим в Национальный фонд.
Отсрочка или рассрочка может быть представлена налогоплательщику под залог его имущества или залог третьего лица, или под банковскую гарантию.
Получение рассрочки и отсрочки можно поделить на четыре этапа.
Первый этап - получение консультации в районном или городском органе государственных доходов.
Второй этап - подготовка документов, прилагаемых к заявлению, - страховка и оценка на объект залога или получение банковской гарантии.
Третий этап - подача заявления в орган госдоходов по месту регистрации.
Четвертый этап - вынесение решения уполномоченным органом, рассмотревшим такое заявление.
В результате проделанной работы органами государственных доходов по городу Алматы по состоянию на сегодняшний день предоставлены 33 отсрочки на 2,8 миллиарда тенге.
А также за 2020 год представлены 85 отсрочек и рассрочек на 4,8 миллиарда тенге. Таким образом, наблюдается рост представленных отсрочек и рассрочек.
По нормам налогового законодательства, позволяющим изменить срок уплаты, все налогоплательщики имеют право подать соответствующие заявления в районный отдел госдоходов для получения отсрочки и рассрочки налога.
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