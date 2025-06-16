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Финансы

Отсрочка или рассрочка по уплате налогов: казахстанцам напомнили важные детали

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 15:56 Фото: Zakon.kz
В Департаменте государственных доходов по Алматы 16 июня 2025 года проинформировали налогоплательщиков о возможности получения отсрочки или рассрочки исполнения налоговых обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет и напомнили порядок, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДГД, в условиях финансовых трудностей или сезонности деятельности налогоплательщик вправе обратиться за изменением сроков уплаты налогов.

Это право предусмотрено ст. 49 Налогового кодекса РК при соблюдении условий, установленных ст. 51.

Какие суммы можно отсрочить или рассрочить?

Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена по:

  • ⁠суммам налогов и платежей, исчисленных налогоплательщиком самостоятельно;
  • суммам, начисленным налоговыми органами по результатам проверок;
  • ⁠начислениям на основании сведений от уполномоченных государственных органов.

Какие налоги не подлежат отсрочке или рассрочке?

Изменение сроков уплаты не применяется в отношении:

  • ⁠налогов, удерживаемых у источника выплаты;
  • акцизов;
  • ⁠НДС на импорт из государств – членов ЕАЭС;
  • налогов и платежей, поступающих в Национальный фонд РК;
  • ⁠сумм штрафов.

На какой срок может быть предоставлена отсрочка или рассрочка?

Отсрочка – предоставляется на срок до 6 месяцев с единовременной уплатой всей суммы.

Рассрочка – предоставляется на срок до 3 лет с уплатой равными долями ежемесячно или ежеквартально.

Если срок рассрочки превышает 1 год, она может быть предоставлена только под залог недвижимого имущества.

Что нужно для получения отсрочки или рассрочки?

В департаменте пояснили, что налогоплательщик должен подать заявление по установленной форме в орган государственных доходов по месту регистрации через сервис "E-Otinish" – www.eotinish.kz.

Заявления рассматриваются налоговым органом в срок до 20 рабочих дней со дня их поступления.

К заявлению прилагаются:

  • ⁠документы, подтверждающие наличие имущества, передаваемого в залог (включая отчет об оценке);
  • сведения об отсутствии других обременений (залога) на данное имущество;
  • ⁠график погашения задолженности;
  • ⁠при наличии – банковская гарантия.

Порядок уплаты пени

В случае предоставления отсрочки или рассрочки, как подчеркнули в ДГД, налогоплательщик обязан уплатить пеню, начисляемую за весь период действия отсрочки/рассрочки.

Исключения предусмотрены в случае наступления форс-мажорных обстоятельств или применения процедуры реабилитации.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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