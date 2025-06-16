Отсрочка или рассрочка по уплате налогов: казахстанцам напомнили важные детали
Как отметили в ДГД, в условиях финансовых трудностей или сезонности деятельности налогоплательщик вправе обратиться за изменением сроков уплаты налогов.
Какие суммы можно отсрочить или рассрочить?
Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена по:
- суммам налогов и платежей, исчисленных налогоплательщиком самостоятельно;
- суммам, начисленным налоговыми органами по результатам проверок;
- начислениям на основании сведений от уполномоченных государственных органов.
Какие налоги не подлежат отсрочке или рассрочке?
Изменение сроков уплаты не применяется в отношении:
- налогов, удерживаемых у источника выплаты;
- акцизов;
- НДС на импорт из государств – членов ЕАЭС;
- налогов и платежей, поступающих в Национальный фонд РК;
- сумм штрафов.
На какой срок может быть предоставлена отсрочка или рассрочка?
Отсрочка – предоставляется на срок до 6 месяцев с единовременной уплатой всей суммы.
Рассрочка – предоставляется на срок до 3 лет с уплатой равными долями ежемесячно или ежеквартально.
Если срок рассрочки превышает 1 год, она может быть предоставлена только под залог недвижимого имущества.
Что нужно для получения отсрочки или рассрочки?
В департаменте пояснили, что налогоплательщик должен подать заявление по установленной форме в орган государственных доходов по месту регистрации через сервис "E-Otinish" – www.eotinish.kz.
Заявления рассматриваются налоговым органом в срок до 20 рабочих дней со дня их поступления.
К заявлению прилагаются:
- документы, подтверждающие наличие имущества, передаваемого в залог (включая отчет об оценке);
- сведения об отсутствии других обременений (залога) на данное имущество;
- график погашения задолженности;
- при наличии – банковская гарантия.
Порядок уплаты пени
В случае предоставления отсрочки или рассрочки, как подчеркнули в ДГД, налогоплательщик обязан уплатить пеню, начисляемую за весь период действия отсрочки/рассрочки.
Исключения предусмотрены в случае наступления форс-мажорных обстоятельств или применения процедуры реабилитации.
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