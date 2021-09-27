Появились подробности состояния здоровья Гузеевой

Раскрыты подробности госпитализации Ларисы Гузеевой. У актрисы и телеведущей обнаружили начальные признаки повреждения почек, передает zakon.kz.

Вечером 26 сентября ведущую шоу "Давай поженимся!" госпитализировали с подозрением на COVID-19 и начальное повреждение почек. Подробности о состоянии здоровья актрисы раскрыли журналисты Telegram-канала Mash.

Врачи оценивают состояние Гузеевой как тяжелое. У нее обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Специалисты считают, что есть риск появления осложнений у актрисы, - говорится в сообщении.

Ведущей стало плохо за несколько дней до госпитализации. Сначала она начала кашлять, а затем у нее повысилась температура и затруднилось дыхание. Гузеева сделала себе экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат.

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