Полиция Жамбылской области предупредила о плохой видимости на дороге

27 сентября 2021, 17:00
Фото: pixabay.com

В Жамбылской области на трассе затруднено движение между районами Турара Рыскулова и Меркенского района из-за пыльной бури и сильного ветра, сообщает zakon.kz.

Видеоролик с предупреждением об опасном участке записал сотрудник полиции.

На участке трассы "Западная Европа - Западный Китай" на промежутке с 260 км по 450 км затруднено движение из-за плохой видимости. Просим соблюдать меры предосторожности, - говорится в ролике.

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Публикация от @kris_p_kz +21 | ????????Kz (@kris_p_kz)


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