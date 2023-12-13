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Снег, метель, плохая видимость: полиция Туркестанской области предупредила казахстанцев

Снег, метель, плохая видимость: полиция Туркестанской области предупредила казахстанцев Фото: pixabay
Стражи порядка Туркестанской области рекомендуют водителям не выезжать в дальнюю дорогу в ближайшее время. Обращение правоохранителя, записанное во время сильной метели на трассе, опубликовали в соцсетях 13 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Обращение к автовладельцам опубликовали в соцсетях. На кадрах полицейский предупреждает о закрытии дорог на трассе в Туркестанской области и просит людей отказаться от поездок на дальние расстояния. 

Непростая ситуация на дорогах складывается и в Абайской области, где из-за непогоды закрыли для движения 24 участка дорог республиканского и местного значения. 

Ранее сообщалось, что в пяти регионах Казахстана из-за непогоды возникли крупные заторы на республиканских трассах. Сотрудники дорожной службы оказывают помощь водителям. 

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