129 тыс. инвалидов в Казахстане ждут повышения зарплат

Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о грядущих изменениях в сфере социальной защиты и трудовых отношений, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В частности, был поднят вопрос по поводу коэффициентов к месячным расчетным показателям при назначении пособий инвалидам.

По информации МТСЗН, в соответствии с Трудовым кодексом размер заработной платы работника, отработавшего полностью норму рабочего времени и выполнившего нормы труда или трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера заработной платы (МЗП). То есть с января 2021 года работодатели будут обязаны работникам, получающим заработную плату ниже 60 тыс. тенге, повысить ее до установленного уровня, - говорится в сообщении.

В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" категорий работников. Во-вторых, работодатель при установлении уровня оплаты труда, как правило, руководствуется определенными показателями, одним из которых является МЗП. МЗП используется как минимальный тариф для специалиста низкооплачиваемых профессий. В зависимости от уровня сложности работ и квалификации, необходимой для выполнения работы, для других категорий оплата увеличивается. Следовательно, те работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.

Как отмечается, для установления размеров государственных пособий и выплат в нашей стране используются такие показатели, как величина прожиточного минимума и месячный расчетный показатель. Их размеры ежегодно устанавливаются с учетом прогнозного уровня инфляции Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Как отметил министр, соответственно, пособия будут увеличены на размер процента инфляции.

Минимальная заработная плата увеличится с 42 до 60 тыс. тенге и коснется 1 млн 600 тыс. граждан. Среди них есть и лица с инвалидностью. На сегодня из 700 тыс. лиц с инвалидностью 400 тыс. являются трудоспособного возраста. И 129 тыс. из них непосредственно работают, поэтому повышение их также коснется, - сказал Шапкенов.