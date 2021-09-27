Водителя автобуса оштрафовали за загрязнение воздуха в Алматы 

Неравнодушные люди сняли на видео, как водитель общественного транспорта управлял автобусом с явными признаками превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, передает zakon.kz.

Видео разместил в Facebook Мурат Тунгишбаев.

Мы провели проверку, в результате которой был установлен гражданин Бейсенов М.Н., 23.02.1983 года рождения. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 334 КРК об АП, - написал в Instagram заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Как уточняется, проверка в отношении других ответственных лиц автопарка в настоящее время не завершена.