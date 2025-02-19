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Происшествия

В Алматы водители автобусов грозили массовым увольнением из-за долгов по зарплате

Автобусная остановка, пассажиры, люди на остановке, зима , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 03:50 Фото: Zakon.kz
19 февраля десятки разгневанных водителей собрались для выяснения с руководством автобусного парка города Алматы задолженности по заработной плате, сообщает Zakon.kz.

Со слов водителей, каждому из них перевозчик задолжал от 400 до 800 тыс. тенге, передает "КТК". С декабря прошлого года без денег остались 170 сотрудников.

Их автопарк обслуживает пять маршрутов. Ежедневно на линию выходят 79 автобусов. Водители объясняют, работа сложная.

"Мы работаем с 04:00. Последний рейс у нас в 23:39, после едем на заправку. Пока добираемся до дома, уже 03:00, а там опять на работу. За 15 дней работы нам должны заплатить 500 тыс., но мы не можем получить свои деньги уже два месяца. Например, мне пришлось взять заем в одном банке, чтобы закрыть кредит в другом. Я не знаю, как в этом месяце буду рассчитываться", – говорит водитель Бакыт Айтмырзаев.

И технический директор ТОО Neo City Trans и в акимате просят подождать. Водителей заверили, что деньги уже выделили и скоро они поступят на счет компании.

"Субсидии за январь 2025 года, согласно правилам, планируется выплатить до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, то есть до 20 февраля текущего года", – сказал руководитель городского отдела управления городской мобильности Азамат Ешанкул.

К слову, на сегодня в Алматы работает 45 тыс. камер уличного видеонаблюдения. В следующем году их число вырастет до 70 тыс. Это позволит еще более эффективно контролировать ситуацию в мегаполисе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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