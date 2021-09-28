Известный по персонажу "Локи" актер признался в романе с коллегой

Британский актер Том Хиддлстон фактически подтвердил слухи о том, что он состоит в романтических отношениях со своей коллегой Зави Эштон, появившись в компании с ней на церемонии присуждения американской премии "Тони", которая прошла 26 сентября в Нью-Йорке, передает zakon.kz.

Хиддстон был номинирован на лучшую ведущую мужскую роль в театральной постановке "Предательства" (Betrayal) Гарольда Пинтера. Женой его персонажа, Роберта, стала героиня Зави Эштон, имеющая заслуги как на кинематографическом поприще, так и на театральных подмостках. Она удостоилась театральной премии имени Лоуренса Оливье за роль в спектакле "Зашел слишком далеко" (Gone Too Far!). Хиддлстон, однако, премию на этот раз не получил - выбор жюри пал на Эндрю Бернапа, - пишет rg.ru.

Фото: instagram/zawe

Эштон известна по таким фильмам как "Доктор Кто", "Шерлок", "Под покровом ночи". Что касается ее новых проектов, не так давно прошелестели слухи о ее появлении в "Марвелах" в роли злодейки.

Хиддлстон работал с ВВС, снимаясь в историческом сериале "Пустая корона" - четырехсерийной экранизации хроник Шекспира, сыграл Джонатана Пайна в мини-сериале "Ночной администратор", за который получил премию "Золотой глобус" как лучший актер в мини-сериале или телефильме. Но наибольшую популярность ему принесла роль Локи в фильмах "Тор: Рагнарек", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".