#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Культура и шоу-бизнес

У звезды "Локи" Тома Хиддлстона родился второй ребенок

звездная пара стала родителями второй раз, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 20:26 Фото: Instagram/zawe/twhiddleston
44-летний актер Том Хиддлстон и его 40-летняя супруга, английская актриса и драматург, Зави Эштон стали родителями во второй раз, сообщает Zakon.kz.

Звезда "Локи" заявил об этом в интервью для GQ, отметив, что роды – это "самый прекрасный, глубокий, потрясающий, меняющий жизнь" опыт.

Актер состоит в отношениях с Зави Эштон с 2019 года. Звезды сблизились во время работы над пьесой "Предательство". Они долгое время скрывали свои отношения. Однако в сентябре 2021 года влюбленные подтвердили свой роман. В марте 2022-го появились слухи о помолвке пары. Причиной послужило то, что журналисты заметили кольцо с бриллиантом на безымянном пальце девушки. В конце октября 2022 года Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые стали родителями.

Ранее сообщалось, как женщина без матки смогла родить двоих детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева родила второго ребенка
00:32, 24 февраля 2024
Звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева родила второго ребенка
51-летняя Кэмерон Диаз стала матерью второй раз
18:25, 23 марта 2024
51-летняя Кэмерон Диаз стала матерью второй раз
У Джуда Лоу родился седьмой ребенок
19:48, 21 февраля 2023
У Джуда Лоу родился седьмой ребенок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: