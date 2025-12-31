У звезды "Локи" Тома Хиддлстона родился второй ребенок

44-летний актер Том Хиддлстон и его 40-летняя супруга, английская актриса и драматург, Зави Эштон стали родителями во второй раз, сообщает Zakon.kz.

Звезда "Локи" заявил об этом в интервью для GQ, отметив, что роды – это "самый прекрасный, глубокий, потрясающий, меняющий жизнь" опыт.

Актер состоит в отношениях с Зави Эштон с 2019 года. Звезды сблизились во время работы над пьесой "Предательство". Они долгое время скрывали свои отношения. Однако в сентябре 2021 года влюбленные подтвердили свой роман. В марте 2022-го появились слухи о помолвке пары. Причиной послужило то, что журналисты заметили кольцо с бриллиантом на безымянном пальце девушки. В конце октября 2022 года Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые стали родителями.

