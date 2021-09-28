Диких уток подозревают в гибели сотен домашних кур в СКО

Новый очаг птичьего гриппа выявили в селе Лебяжье. От вируса пало больше тысячи пернатых, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Падеж зарегистрирован на семи подворьях. За последние пять дней там погибло около 600 уток, 300 гусей и больше сотни кур. Известно, что в основном от инфекции пострадали молодые особи.

Исследование патологического материала подтвердило: это – птичий грипп.

Трупы сожгли на специальном скотомогильнике. При этом ветеринары сообщают, что падеж продолжается. В селе вводится карантин. Год назад эпидемия птичьего гриппа охватила практически все районы Северного Казахстана. Тогда погибли сотни тысяч птиц. Причиной разгула инфекции специалисты снова считают контакт домашних особей с их дикими сородичами.

Вероятно, произошел контакт с дикими птицами, поскольку в данном населенном пункте имеется водоем – в непосредственной близости к хозяйственным постройкам и где обитают дикие птицы, значит, лебеди, утки и прочая птица дикая, - заявил руководитель отдела управления ветеринарии акимата СКО Каирлы Казанов.