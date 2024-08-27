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Массовую гибель уток в Павлодарской области эксперты связывают с пестицидами

красные утки массово гибнут в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 23:05 Фото: pixabay
В Павлодарской области уже три недели пытаются выяснить, почему погибли сразу 600 диких уток. Тушки обнаружили на озере Косшалкар: ими был усыпан берег. Специалисты сразу взяли анализы на птичий грипп и болезнь Ньюкасла, но инфекций не обнаружили, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, массовый падеж птиц начался в начале августа. Сначала специалисты заявили о 150 тушках. Потом это число выросло в четыре раза. В основном гибли красные утки. Уже три недели в лаборатории выясняют, что могло привести к их смерти.

Отмечается, что эксперты продолжают мониторить все водоемы в округе, несмотря на отрицательные результаты анализов на заразные инфекции. Новых фактов падежа, к счастью, не фиксируют. Теперь специалисты предполагают, что причиной гибели 600 птиц могли стать пестициды с приграничных полей.

"Мы сейчас не можем говорить, что это какой-то падеж инфекционного характера, так как результаты у нас отрицательные. В дальнейшем теперь уже сотрудниками по лесному хозяйству и животному миру будут отобраны материалы именно проб воды, проб почвы и проб растительности на данном озере для уже установления причин гибели данных птиц. Возможно, пестициды; возможно, соли тяжелых металлов. То есть здесь уже конкретный ответ будет дан после полностью исследования данных материалов". Руководитель отдела управления ветеринарии Павлодарской области Самат Мажиров

Ранее тушки мертвых уток обнаружили в Атырау.

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