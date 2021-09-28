В Алматы полицейские задержали угонщика на ВОАД, сообщает zakon.kz.

Он совершил угон и попал в ДТП.

Инцидент произошел около 05:00. При патрулировании полицейские обратили внимание на странную автомашину. Требование остановиться водитель проигнорировал. Сотрудники полиции начали преследование. На большой скорости, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилями, следующими в попутном направлении по ВОАД. От удара о подушку безопасности водитель потерял сознание, а нога осталась на педали газа. Полицейские всеми способами пытались открыть авто и спасти жизнь молодому парню. Не с первого раза удалось разбить стекло и остановить машину, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

После оказания первой медицинской помощи задержанного для выяснения всех обстоятельств дела доставили в Управление полиции Бостандыкского района.

В едином реестре досудебных расследований данный факт зарегистрирован по ст. 200 ч.1 УК РК.

Следствие продолжается.