Защитники Елжана Биртанова выступили с обращением к президенту

Адвокаты и защитники экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова выступили с обращением к главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Они попросили президента прекратить уголовное преследование бывшего министра, передает zakon.kz.

С обращением в ZOOM перед журналистами выступил старший брат экс-министра Ержан Биртан, который также является его общественным защитником. Он заявил, что уголовное дело против Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева основано на лжи и домыслах.

Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой о содействии в скорейшем прекращении уголовного преследования бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова. По версии Агентства по финансовому мониторингу, компания Ericsson Nikola Tesla не выполнила свои контрактные обязательства. Вместе с тем, ЭНТ категорично в письменной форме утверждает обратное и продолжает техническое сопровождение Платформы в соответствии с контрактом до 5 ноября 2021 года. Утверждение о недобросовестности ЭНТ может стать причиной ее обращения в международный арбитраж, - сказал Ержан Биртан.

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Старший брат Биртанова отметил, что АФМ начал расследование по статье о хищении на основе аудиторского отчета от 31 марта 2020 года. Но спустя 14 месяцев, не доказав хищения, подозрение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями, "намеренно искажая при этом суть проекта и условия контракта", заявил он.

Ержан Биртан рассказал, что в конце 2018 года компания Ericsson Nikola Tesla завершила свою часть работ по разработке и поставке Платформы, и Минздрав ее принял в соответствии с контрактом и законодательством РК. В контракте было прописано, что интегрировать Платформу с другими информационными системами должны казахстанские ведомства. Часть систем была подготовлена к интеграции и протестирована в 2019-2020 годах. Но в мае 2020 года АФМ остановило работы по ее внедрению. Платформу разблокировали только после требования президента в октябре 2020 года. И вот сейчас Минздрав и МЦРИАП продолжают ее внедрять.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы все наблюдаем картину в стиле сюрреализма. Правительство продолжает работы по внедрению Платформы. ЭНТ осуществляет ее техническое сопровождение. Но АФМ и Генеральная прокуратура, с целью оправдать незаконно начатое расследование, задержание и арест Елжана Биртанова, убеждают общество и суд, что Платформа не работает и ЭНТ не выполнила свои обязательства. 5 ноября 2021 года истекает трехлетний гарантийный срок обслуживания Платформы, - обратился Ержан Биртан.

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По его словам, из-за АФМ и Генпрокуратуры есть риск, что Казахстан останется без технической поддержки разработчика Платформы. Компания может подать в суд, если правоохранительные органы продолжат утверждать, что ЭНТ недобросовестно выполнила работу. Международное судебное разбирательство приведет к огромным расходам из бюджета страны.

Просим вас, как гаранта Конституции, остановить это беззаконие и предотвратить причинение ущерба стране, - заявил старший брат экс-министра Елжана Биртанова.

Также журналистам предложили задать вопросы. Адвокат Дмитрий Куряченко на вопрос о том, почему сторона защиты решила обратиться к главе государства, ответил следующее:

Мы понимаем, что следствие, Генпрокуратура не заинтересованы в объективном положении дела. Поэтому мы обращаемся к президенту.

Старший брат экс-министра заявил, что сам Елжан Биртанов, его семья, родственники и даже коллеги испытывают давление со стороны следствия.

Следственный орган выражает интерес к определенному лицу, приглашает на допрос, человек становится фигурантом дела и ему нельзя общаться с Елжаном Амантаевичем.

Он отметил, что со стороны защиты достаточно доказательств невиновности экс-министра. При этом, Ержан Биртан напомнил, что по закону вину подозреваемого обязаны доказать правоохранительные органы.

Такое ощущение, что мы как будто в ином мире. Как будто все забыли принцип презумпции невиновности, мы должны доказать, что мы не верблюды. Это обвиняющая сторона должна доказать вину, - отметил Ержан Биртан.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава.

Биртанов находится под домашним арестом почти год.

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