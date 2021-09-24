Экс-министру Биртанову не изменили меру пресечения

Экс-министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов попытался обжаловать постановление суда о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд оставил ходатайства его защитников без удовлетворения, передает zakon.kz.

14 сентября Биртанову в очередной раз продлили домашний арест еще на два месяца. Это было сделано для того, чтобы стороны успели ознакомиться с материалами уголовного дела. Адвокаты с данным решением суда не согласились и настаивают на том, что их подзащитному нельзя ограничивать свободу.

Апелляция 24 сентября началась почти на час позже назначенного времени. Судья судебной коллегии по уголовным делам Нур-Султана Мурат Солтыбаев извинился за задержку, объяснив, что она произошла из-за того, что предыдущие процессы затянулись.

После выступили адвокаты Елжана Биртанова. Их трое. Серик Сагалиев не согласен с тем, что экс-главе Минздрава продлили домашний арест на два месяца. Защитник настаивал на том, что оснований для продления домашнего ареста нет, поэтому постановление судьи Акшабаева нужно отменить.

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Адвокат Дмитрий Куряченко также считает, что его подзащитному ограничили свободу без законных на то оснований. По его словам, судья Акшабаев, который продлил Биртанову домашний арест, вынес незаконное постановление, не подчинился Конституции, использовал судебную власть в своих интересах.

Прошу признать незаконным постановление от 14 сентября и освободить Биртанова от домашнего ареста, - сказал Куряченко.

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Еще один адвокат экс-министра Нурлан Бейсекеев указал на то, что постановление суда подлежит отмене. По его мнению, в отношении Биртанова нужно применить другую меру пресечения - взять с него подписку о невыезде.

Подозреваемый экс-министр здравоохранения Казахстана коротко сказал, что поддерживает слова своих адвокатов. Прокурор попросил оставить постановление о продлении домашнего ареста без изменения, а жалобы адвокатов без удовлетворения. Весь процесс занял около часа, после чего судья удалился в совещательную комнату.

Постановление Следственного суда от 14 сентября 2021 о продлении домашнего ареста в период ознакомления на два месяца оставить без изменения, - огласил свое решение вернувшийся судья Мурат Солтыбаев.

Экс-министр здравоохранения подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава. Елжан Биртанов находится под домашним арестом почти год. 8 июля стало известно, что досудебное расследование в отношении него завершено.

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