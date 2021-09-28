Баскетбол: "Астана" увозит из Атырау четыре очка

"Барсы Атырау" и "Астана" завершили свою очную двухматчевую серию в Атырау, сообщает zakon.kz.

Столичные баскетболисты переиграли соперников на их площадке и во второй игре - 76:65, сообщает пресс-служба Национальной федерации баскетбола РК.

Напомним, что в первом матче этих команд был зафиксирован результат 81:50 в пользу БК "Астана".

Две победы позволили столичной дружине возглавить турнирную таблицу Национальной лиги. "Барсы Атырау" следующую двухматчевую серию проведут в Актау против местного "Каспия" 10 и 11 октября, а "Астана" сыграет в Костанае против "Тобола" 22 и 23 октября.

Куандык Шынасилов