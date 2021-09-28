Что такое рынок ГСМ и с чем его едят?

Общество, правительство, СМИ активно обсуждают текущую ситуацию на топливном рынке страны. Многие участники розничного рынка закрывают реализацию дизельного топлива. Кто-то ссылается на его отсутствие, а кто-то ждет уже объявленного повышения цен на дизельное топливо.

Все, что происходит на топливном рынке сейчас, прогнозировалось еще несколько месяцев назад. Но ситуацию невозможно было выровнять без "корректировки курса дизельного топлива". Если цены на бензин были скорректированы более-менее гладко еще в апреле-мае, то цены на дизельное топливо корректируются только сейчас.

Что творится на розничном рынке, объяснил эксперт Ерлан Жаукин порталу Inbusiness.kz.

Большинство мелких и средних АЗС выступают с требованием предоставить им топливо по дешевой цене. Казалось бы, требования весьма понятны. И те же участники розничного рынка заявляют, что мелкие поставщики нефти ("давальцы"), перерабатывающие нефть на НПЗ, предлагают им топливо по завышенной цене. Нонсенс? Я думаю, что нет. "Давальцы" предлагают топливо участникам розничного рынка, исходя из себестоимости топлива и текущей рыночной ситуации. Но о "давальцах" немного позже, - отмечает он.

Крупные или системообразующие сети, осуществляющие свою деятельность в пределах нескольких регионов, а то и в масштабах всей страны, сегодня получают топливо с НПЗ. Много говорится об аффилированности "давальцев" с крупными сетями. Да, такие моменты есть. Но разве они незаконны? Мировая практика показывает наибольшую эффективность деятельности вертикально-интегрированного нефтяного бизнеса, обеспечивающего поставку энергоносителей потребителю по всей цепочке - от нефтяной скважины до топливо-раздаточной колонки без посредников.

Прошу заметить - "без посредников". И хотелось бы обратить внимание всех заинтересованных сторон на стоимость топлива на системообразующих АЗС и на мелких АЗС, приобретающих топливо там, где смогли его купить. Та же мировая практика показывает, что на топливном рынке в итоге выживает сильнейший - тот, у кого и цены ниже, и сервис выше. Я тут упомянул "давальцев". Кто это такие? Это как поставщики нефти на НПЗ, так и оптовые поставщики нефтепродуктов с НПЗ. Порядка 80% рынка переработки нефти и крупнооптовой реализации нефтепродуктов в Казахстане находится в руках 2-3 крупных ресурсодержателей нефти. Прочий рынок переработки нефти и крупнооптовых поставок нефтепродуктов определяют мелкие и средние давальцы, - уточняет Жаукин.

Кто такие крупные ресурсодержатели нефти? Это нефтедобывающие компании, такие как АО НК "КазМунайГаз", или компании, созданные при прямом участии недропользователей, такие как ТОО "Petrosun" - аффилированные (родственные) нефтедобывающим компаниям предприятия. Вот от этих компаний и привыкли получать топливо все мелкие и средние участники рынка.

Мелкие "давальцы" в своем большинстве представлены также родственными с небольшими недропользователями компаниями.

Почему такие разные цены у оптовиков? У всех складывается разная стоимость нефти при ее поставках на НПЗ.

Чем больший объем нефти добывает компания, тем ниже ее расходы на добычу. Это сравнимо с любым правильным производственным циклом. Простым человеческим языком: "Одно предприятие, при всех прочих равных условиях и расходах, производит 10 тепловозов в месяц, а другое - 15 точно таких же тепловозов. Какое из предприятий получит больший доход при реализации тепловозов по одинаковым ценам? Ну или какое предприятие сможет предоставить большую скидку покупателю?" То есть в нефтяной сфере, впрочем, как и в любом другом бизнесе, важны масштабы деятельности и вся цепочка добавленной стоимости от скважины до АЗС.

Это и есть самая важная и существенная деталь. Крупные розничные сети в своем большинстве аффилированы с нефтедобывающими компаниями и обеспечивают уровень невысоких, контролируемых и предсказуемых цен.

И именно поэтому нефтяной и топливный рынок в большинстве стран мира является высококонцентрированным, можно даже сказать - монополизированным узким кругом компаний.

Российский топливный рынок в своем большинстве представлен крупными государственными нефтедобывающими компаниями - ОАО "НК Роснефть" и ОАО "Газпромнефть", а также частными нефтяными компаниями, такими как ОАО "Лукойл", ОАО "Татнефть" и др.

Основными участниками топливного рынка США также являются 10-11 крупных нефтедобывающих компаний, в т.ч. Marathon Petroleum, Exxon Mobil, British Petroleum, Chevron, CITGO, Valero, Flint Hills.

1,5-миллиардный рынок Китая сконцентирован в структурах 4 крупных участников рынка - Sinopec, PetroChina, CNOOC, Sinochem.

Почему топливный рынок должен быть высококонцентрированным?

Энергоносители, в т.ч. бензин и дизельное топливо, - это товары, имеющие стратегическое значение, оказывающее существенное влияние как на экономику страны, так и на формирование цен на широкий спектр товаров, работ и услуг. Исходя из принципа значимости топливного рынка, высокий уровень концентрации рынка топлива обеспечивает:

1. постоянный контроль деятельности крупных участников рынка со стороны антимонопольных органов;

2. сквозное ценообразование на конечную продукцию по всей цепочке - от нефтяной скважины по АЗС;

3. предсказуемость и прогнозируемость цен на ГСМ внутри страны.

Подводя итоги, можно утверждать, что высокий уровень концентрации на топливном рынке и участие недропользователей в маркетинге нефтепродуктов оказывают системный эффект на рынок - это предсказуемость цен, гарантированность поставок топлива в регионы, управляемость со стороны государства, - заключил эксперт.