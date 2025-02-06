Как меняется рынок туризма в Казахстане

Туристическая отрасль в Казахстане стремительно развивается. Только за 11 месяцев 2024 года рынок вырос на 25 процентов. Эксперты связывают высокий рост сферы с увеличением числа направлений для отдыха, частоты авиарейсов и количества безвизовых для казахстанцев стран.

На сайте tourcode.kz публикуется ежемесячная статистика фонда "Туристік қамқор". Так, за 11 месяцев 2024 года 1 миллион 5 тысяч 718 казахстанцев приобрели туры на отдых за границей. В основном это клиенты традиционных офлайн-турагентств.

Традиционные офлайн-турагентства являются доминирующими на рынке, несмотря на рост популярности онлайн-сервисов. Причин несколько. Одним туристам важен совет профессионального турагента по отелю и направлению. Другие не хотят тратить время на самостоятельный поиск курорта и выбор гостиницы. Третьим нередко требуется составление сложных маршрутов с несколькими перелетами, отелями и визами. Четвертые покупают корпоративные или эксклюзивные туры. Эти клиенты выбирают офлайн-турагентства.

Несмотря на маленькую долю онлайна, зарубежные компании активно заходят на туристический онлайн-рынок Казахстана. Компания Ozon начала тестировать сервисы бронирования отелей. Эксперты прогнозируют, что в скором времени на отечественный туристический рынок могут зайти Wildberries, Яндекс и китайские маркетплейсы. Международная компания Booking давно имеет лидирующие позиции на рынке. Однако с иностранными игроками успешно начинают конкурировать казахстанские компании.

Одним из трендов в турсфере Казахстана в 2024 году стал рост пользования отечественными онлайн-сервисами бронирования. Казахстанские компании активно внедряют и развивают сервисы вокруг лайфстайла и туризма. В их числе Halyk Travel, Jusan Путешествия, Kaspi Travel и Freedom Путешествия в сотрудничестве с Aviata.kz.

Мы отправили запрос в один из популярных казахстанских онлайн-сервисов бронирования Kaspi Travel и выяснили, что через их сервис за 11 месяцев 2024 года путевки купили 81 780 тысяч человек. Это всего около 8 процентов от общих продаж на рынке.

При этом эксперты подчеркивают: львиная доля клиентов онлайн-сервисов – это представители поколения, которые выросли со смартфонами и сейчас впервые начинают выезжать на отдых за границу. А также те, кто ранее путешествовал без помощи турагентов и самостоятельно бронировал отели на зарубежных сервисах. Сегодня эта часть туристов переходит к пользованию казахстанскими продуктами.

"Kaspi Travel – это казахстанская альтернатива таким иностранным онлайн-сервисам бронирования отелей, как Booking.com. Весь рынок вырос за 11 месяцев 2024 года на 25 процентов, что является одним из самых высоких показателей роста среди всех отраслей экономики Казахстана. Такой рост, в том числе, обусловлен снижением покупок на иностранных онлайн-площадках в пользу казахстанских сервисов, что приносит выгоду конечным потребителям, привлекает новых клиентов и повышает конкурентоспособность казахстанской отрасли в целом", – отметили в Kaspi Travel.

В списке основных плюсов онлайн-бронирования специалисты называют гибкость выбора и возможность найти вариант дешевле. Особенно это касается новых, не раскрученных отелей, но с высоким уровнем сервиса. Эксперты уверены, что качество подбора путевок и гостиниц будет расти вместе с применением искусственного интеллекта и внедрением передовых технологических решений.

У каждого формата – свой клиент. А рынок только выигрывает от выбора и здоровой конкуренции.

Стоит отметить, что в обновленном рейтинге Global Passport Power Rank 2025 казахстанский паспорт стал сильнее и переместился на 52 место. Безвизовыми для казахстанцев стали 46 стран. Постепенное, но верное усиление паспорта способствует открытию новых направлений для отдыха. Также развитию туристического рынка способствует увеличение частоты авиарейсов.

По данным tourcode.kz за 11 месяцев 2024 года, в топ-10 самых популярных направлений казахстанцев вошли Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Катар, Грузия и Италия.