Ученые восстановили внешность трех мумий по ДНК

Благодаря образцам ДНК удалось воссоздать лица трех мужчин, живших в Древнем Египте около 2 тыс. лет назад. Образцы ДНК были извлечены из их мумий, передает zakon.kz.

ДНК египтян были выделены еще в 2017 году учеными из Института Макса Планка в Германии. Теперь же сотрудники американской компании по ДНК-технологиям Parabon NanoLabs создали 3D-модели лиц мумий, опираясь на генетические данные. Исследователи применили технологию ДНК-фенотипирования, с помощью которого им удалось восстановить черты лица и другие физические особенности людей, - говорится в сообщении lenta.ru.

В результате работы ученые выяснили, что у всех трех мужчин была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы. При этом, генетически они оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к современным египтянам.

Это, как говорится в статье научного портала Live Science, первый в истории случай успешной реконструкции внешности по столь древнему генетическому материалу.

Эти мужчины, по данным ученых, умерли в возрасте 25 лет в период между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры.

Их мумии обнаружили древнего египетского города Абусир-эль-Мелек, расположенного к югу от Каира.