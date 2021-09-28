В Алматы хотят запретить мотоциклистам ездить после 22 часов

Акимат Алматы подготовил проект постановления "Об установлении зоны специальной организации дорожного движения в городе Алматы", сообщает zakon.kz.

В зоне специальной организации дорожного движения запретить движение мотоциклов с 22.00 до 09.00 часов, за исключением мотоциклов, приводимых в движение электрическими двигателями, а также транспорта, имеющего цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы: "Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы, - говорится в документе.

Согласно закону "О дорожном движении" под мотоциклами понимаются мотоциклы с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, подлежащие государственной регистрации в уполномоченном органе, с установленными на них государственными регистрационными номерными знаками.

Как поясняется Управлением городской мобильности, такая норма предлагается для снижения шумовой нагрузки на жителей города в ночное время. Необходимость и эффективность решения вопроса по организации движения мотоциклов обоснованы исследованиями ТОО "НИИ транспорта и коммуникаций" и подтверждаются жалобами населения.

Упорядочение движения мотоциклов в течение суток является первым этапом рекомендуемого "Порядка введения мероприятий по урегулированию движения транспортных средств в городе Алматы" с целью снижения вредных выбросов, - говорится в документе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 октября.