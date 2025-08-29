#АЭС в Казахстане
Общество

На одной из улиц Алматы частично ограничат движение на 22 часа

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 15:10 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Салыкова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 августа 2025 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы:

"В связи с проведением среднего ремонта ул. Салыкова вводятся временные ограничения движения. Так, с 08:00 30 августа до 06:00 31 августа движение будет перекрыто на участке от ул. Центральная до ул. Утегенова".

На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали горожан и гостей в пресс-службе акимата Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее в Алматы на ночь перекрывали часть ул. Тлендиева. Временные ограничения движения, введенные из-за ремонта, действовали с 22:00 27 августа до 06:00 28 августа 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
