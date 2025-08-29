На одной из улиц Алматы частично ограничат движение на 22 часа
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Салыкова, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 29 августа 2025 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы:
"В связи с проведением среднего ремонта ул. Салыкова вводятся временные ограничения движения. Так, с 08:00 30 августа до 06:00 31 августа движение будет перекрыто на участке от ул. Центральная до ул. Утегенова".
На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
"Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали горожан и гостей в пресс-службе акимата Алматы.
Ранее в Алматы на ночь перекрывали часть ул. Тлендиева. Временные ограничения движения, введенные из-за ремонта, действовали с 22:00 27 августа до 06:00 28 августа 2025 года.
