Поезд "Алматы-Нур-Султан" был остановлен сорвавшим стоп-кран пассажиром

Поезд "Алматы-Нур-Султан" был экстренно остановлен пассажиром, сорвавшим стоп-кран, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 27 сентября на участке Отар-Шу Жамбылской области. В результате происшествия поезд отстал от времени маршрута на 7 минут.

В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции правонарушитель был задержан. Им оказался 28-летний житель Карагандинской области.

В отношении мужчины стражи порядка составили административный протокол по статье 560 КоАП РК, в соответствии с которой за незаконную остановку поезда полагается штраф в размере 5 МРП (14 585 тг.) пресс-служба ДП на транспорте