Димаш Кудайберген возвращается в Китай

О своем решении вернутся в Китай артист сообщил на своей странице в Instagram, передает zakon.kz.

Друзья, хочу поделиться новостью о том, что я спустя два года вернулся в Китай для продолжения моей работы в мировом шоу бизнесе. Два года нам пришлось ждать этой встречи из-за всемирного карантина. Около месяца я провел на самоизоляции и за это время подготовил много планов которых я буду реализовывать вместе со своей командой в Китае. Димаш Кудайберген

Димаш добавил, что будет посещать разные концерты и телевизионные программы во всех странах мира, если только там нет запрета на их проведение из-за карантина.

Да, карантин по всему миру повлиял на мои планы, но с этого момента я буду радовать вас своим творчеством еще больше. Люблю вас. Димаш Кудайберген