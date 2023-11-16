Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Димаш Кудайберген возвращается домой

Димаш Кудайберген возвращается домой Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана, известный исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 16 ноября 2023 года, опубликовал Instagram-Stories. В нем он обратился к казахстанцам с призывом поддержать сборную Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.

Из его записи следует, что артист 17 ноября возвращается домой.

Димаш Кудайберген возвращается домой

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

"Завтра будем дома. Давайте на "Астана Арене" вместе поддержим сборную. Вперед, Казахстан!" – написал Димаш Кудайберген.

Ранее артист посетил Женеву, а также побывал в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.

Материал по теме

Министр спорта посетил тренировку сборной Казахстана по футболу

17 ноября 2023 года казахстанская сборная по футболу на "Астана Арене" сыграет с командой Сан-Марино в рамках девятого тура подгруппы Н.

После восьмого тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице подгруппы Н с 15-ю очками. Сан-Марино без единого балла находится на последней строчке.

В заключительной встрече группового раунда, в ночь на 21 ноября, подопечные Магомеда Адиева сыграют со Словенией на выезде.

Читайте также

Из Болгарии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в терроризме
Из Болгарии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в терроризме
В Акмолинской области родился 20-ти миллионный житель страны
В Акмолинской области родился 20-миллионный житель страны
Премьера захватывающего сериала о трудовом рабстве стартовала на платформе TV+ от "Казахтелекома"
Динара Халдарова
Астана Кудайберген Димаш
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления