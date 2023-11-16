Димаш Кудайберген возвращается домой
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана, известный исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 16 ноября 2023 года, опубликовал Instagram-Stories. В нем он обратился к казахстанцам с призывом поддержать сборную Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.
Из его записи следует, что артист 17 ноября возвращается домой.
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
"Завтра будем дома. Давайте на "Астана Арене" вместе поддержим сборную. Вперед, Казахстан!" – написал Димаш Кудайберген.
Ранее артист посетил Женеву, а также побывал в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.
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17 ноября 2023 года казахстанская сборная по футболу на "Астана Арене" сыграет с командой Сан-Марино в рамках девятого тура подгруппы Н.
После восьмого тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице подгруппы Н с 15-ю очками. Сан-Марино без единого балла находится на последней строчке.
В заключительной встрече группового раунда, в ночь на 21 ноября, подопечные Магомеда Адиева сыграют со Словенией на выезде.
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