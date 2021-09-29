Пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ рисковым налогоплательщикам запустили в РК

Комитет государственных доходов для защиты добросовестной конкуренции, раннего выявления фиктивных сделок запустил пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ по высокорисковым налогоплательщикам, с использованием системы управления рисками (СУР), сообщает zakon.kz.

Акцент сделан на оперативность выявления риска на ранней стадии. Реализация этой цели производится через аналитику сведений электронных счетов-фактур с применением интеллектуального анализа. Также это оградит добросовестный бизнес от связи с фирмами-однодневками, снизит риск нанесения значительного ущерба добросовестным налогоплательщикам и предъявления требования об уплате налогов спустя длительное время с начислением пени (2-5 лет). Комитет госдоходов

Как отметили в комитете, аналитика выявляет бестоварные сделки, а также исходя из имеющихся сведений по количеству наемных работников, риски невозможности оказания тех или иных услуг.

К примеру, компанией "А" по данным ЭСФ куплен экскаватор у поставщика "Б", при этом у данного поставщика экскаватор в регистрационных органах не регистрировался (гос. номер), не был приобретен и не импортировался. Таким образом, компания "А" незаконно увеличила свои расходы, завысила зачетный НДС и обналичила денежные средства под прикрытием фиктивных документов. На обналиченные деньги, по более низкой стоимости приобрела на рынке экскаватор у физических лиц. Другой пример, когда компания "А" в расходах отражает оказанные ему строительные услуги поставщиком, у которого отсутствуют работники, для выполнения строительных работ. При этом, учитываются факторы отсутствия у поставщика субподрядчиков, которые могли оказать эти строительные услуги. Фактически, компанией "А" данные строительные работы выполнены собственными силами (имеет достаточное количество штатных сотрудников, которым начисляется заработная плата), однако для занижения прибыли заключены фиктивные сделки по приобретению строительных услуг, - рассказали в КГД.

Там отметили, что пилот по ограничению ЭСФ направлен на оперативное выявление подобных фиктивных сделок и ограждение добросовестного бизнеса.

Уведомления выставляются в адрес рисковых поставщиков, которые фактически не могли реализовать отсутствующий товар, или выполнить услуги, требующие наличие наемных работников. После получения всех необходимых документов по фиктивных сделкам, проводится претензионно-исковая работа по признанию этих сделок недействительными.

На сегодняшний день из 101 тысячи плательщиков НДС ограничение выписки ЭСФ осуществлено в отношении 10 409, из них по 2 065 ограничения сняты, в связи с устранением нарушений, повлекших ограничение. По 8 344 налогоплательщикам с суммой рискового оборота 3,3 трлн тенге выписка ЭСФ ограничена.

Ранее выявление фирм-однодневок и соответствующее ограничение выписки ЭСФ позволило впервые с 2016 года снизить долю обналичивания денежных средств на 38% (в 2019 – 2,8 трлн. тенге, в 2020 году – 1,7 трлн тенге).

Наряду с ограничением выписки ЭСФ по данным налогоплательщикам проводится претензионно-исковая работа, регистрация признана недействительной на сумму рискового оборота 380 млрд тенге, сделки признаны недействительными на сумму рискового оборота в 160 млрд. тенге. Возбуждено 609 уголовных дел по статье 216 УК РК с ущербом в размере 70 млрд тенге. В основном, обналичивание денежных средств наблюдается по государственным закупкам и в квазигосударственном секторе, с использованием фирм однодневок через различные многоуровневые схемы, - отметили в комитете.

Как отмечается, в рамках пилота органы государственных доходов вправе требовать от налогоплательщика, отнесенного к высокой степени риска, предоставления документов, подтверждающих факт осуществления финансово-хозяйственной операции.

Для единообразного подхода к отработке извещений и уведомлений Комитетом разработаны методические рекомендации для сотрудников территориальных подразделений, с механизмом определения риска фиктивности сделок, который постоянно совершенствуется.

Необходимо учесть, что в ходе проведения пилотного проекта выявляются "рисковые" налогоплательщики, то есть когда руководители фактически не имеют отношения к юридическому лицу, возникает необходимость установления причастности либо непричастности руководителей и (или учредителей) к регистрации (перерегистрации) и финансово–хозяйственной деятельности организации. В соответствии со статьей 71 Налогового кодекса, предусмотрены случаи осуществления фотографических снимков, видеозаписей и сбора других материалов, при совершении определенных действий, - пояснили в ведомстве.

В случае нарушения сотрудниками территориальных органов государственных доходов сроков рассмотрения пояснений и документов, или истребования излишних документов, не касающихся сделок, указанных в уведомлениях, просят обращаться в Комитет в порядке и сроки предусмотренными законодательством РК.