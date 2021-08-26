Вопрос профилактики религиозного экстремизма и терроризма в Казахстане подняли эксперты

Вопрос профилактики религиозного экстремизма и терроризма в Казахстане на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" подняли эксперты, сообщает zakon.kz.

15 августа радикальное движение "Талибан" захватило столицу Афганистана – город Кабул, заставив лидера Ашрафа Гани покинуть пределы страны. Запрещенная террористическая организация, зародившаяся в 1994 году с целью прихода к власти и установлению на территории страны верховенства религии ислам, вновь объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан.

Все еще не известно, какой Афганистан хотят строить талибы сейчас, но история показывает, что, взяв столицу страны в 1996 году, боевики данного движения навязали строгое исполнение догм шариата, а также было отмечено тем, что получило поддержку от Усамы бен Ладена, возглавлявшего террористическую группировку "Аль-Каида".

Указанное событие на политической арене, как никогда делает актуальной проблему религиозного экстремизма и терроризма, в том числе для государств постсоветского пространства.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, опираясь на фактические реалии современной картины мира, дважды созвал руководство военных и правоохранительных ведомств, чтобы обсудить нынешнее положение в Исламской Республике Афганистан. А выступая во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, призвал к недопущению гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.

Приход талибов к власти двадцать пять лет назад уже знаменовал насаждение идей радикального ислама, кардинально меняя привычный для многих образ жизни в стране. Женщины обязывались носить религиозную одежду, запрет на учебу и работу стал естественным для представительниц женского пола, как и запрет на получение медицинской помощи у врачей мужского пола. Радикальное видение "Талибана" касалось и столь привычных для современного человека вещей – интернет, телевидение, музыка и различного рода искусство, стали под запретом. А наказания по шариату – отрубание конечностей и забивание камнями, стали обыденными реалиями.

И пусть лидеры нынешнего движения отмечают, что смена руководства в стране никак не станет проблемой международного уровня, фактор риска на лицо – взяв под управление большинство телевизионных каналов в стране, руководство "Талибана" приказало транслировать Коран, а бегство несогласных за пределы Республики приобрело масштабный характер. Запрет на выход на улицу для женщин также был озвучен после, при этом без указания временных рамок, когда будет разработан обещанный "свод правил", обеспечивающий женщинам безопасность при выходе за пределы дома, в том числе по базовой причине – для выхода на работу.

Казахстан, как государство, закрепившее светскость конституционным строем, проводит масштабную работу по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, как одних из самых актуальных проблем современности. Нельзя не отметить, что, выступая на Ежегодном послании народу в 2017 году, именно Елбасы Нурсултан Назарбаев в пятом приоритете третьей модернизации обозначил необходимость борьбы с киберпреступностью, религиозным экстремизмом и терроризмом.

Законодательство Казахстана также выступает гарантом гендерного равенства для обоих полов. Были официально закреплены ряд стратегий и законов в этой проблемной плоскости, а в 2016 году была принята "Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года", тем самым заострив внимание государства на укрепление гендерного равенства в Республике.

Нынешние религии Афганистана – отход от светских ценностей и открытая дискриминация женщин по половому признаку – никак не могут быть приемлемы для современной Республики, в которой верховенство права носит главенствующий характер. При этом ряд экспертов отмечает, что победа "Талибана" может дать всплеск исламских радикальных группировок в Казахстане. "Для властей это будет неприятной проблемой, так как население может начать воспринимать создание халифата в качестве ролевой модели, в которой решаются вопросы социальной справедливости, – считает известный политолог Данияр Ашимбаев.

Прав ли он? Покажет время. Стоит лишь отметить, что, если "Сеть Хаккани", являющаяся крупной террористической организацией в Афганистане, возьмет верховенство власти в "Талибане", уклон к радикализму станет неминуемым для Афганистана, ибо данная группировка характерна тем, что координирует свои действия с иностранными террористическими организациями и бандформированиями. Это, в свою очередь, создает серьезную угрозу безопасности странам региона Центральной Азии.

Магистр социальных наук Аубекеров Алмас и религиовед, эксперт информационно-разъяснительной группы города Алматы Берикбаев Елнар