Дома престарелых и интернаты для инвалидов оборудуют камерами видеонаблюдения

Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК от 22 сентября 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги, сообщает zakon.kz.
Так, появился пункт о том, что для обеспечения безопасности организации стационарного типа обеспечиваются системой видеонаблюдения.
Системой видеонаблюдения оборудуются:
Как отмечается, по заявлению близких родственников предоставляется доступ к просмотру видеонаблюдения.
Кроме того, говорится, что в организациях стационарного типа обеспечивается:
Также теперь специальные социальные услуги на дому предоставляются в дневное время суток предоставляется престарелым лицам, достигшим пенсионного возраста, не способным самостоятельно себя обслуживать и нуждающимся по состоянию здоровья в оказании специальных социальных услуг в условиях ухода на дому, не имеющим трудоспособных совершеннолетних детей, (супруга), обязанных в соответствии с Кодексом содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, супруга и заботиться о них, или имеющим трудоспособных совершеннолетних детей, супруга, которые по объективным причинам не обеспечивают им постоянную помощь и уход (имеют инвалидность первой, второй группы, онкологические, психические заболевания, находятся в местах лишения свободы, состоят на учете в центре психического здоровья, или выехали на постоянное местожительство за пределы страны или проживают в другом населенном пункте, дополнительно для супруга - нахождение в преклонном возрасте), а также в случае наличия внутрисемейного конфликта.
Приказ вводится в действие с 8 октября 2021 года.
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