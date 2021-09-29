Тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб мог возглавить "Астану" и "Кайрат"

Весь футбольный мир сейчас обсуждает сенсационную победу молдавского "Шерифа" над знаменитым "Реалом" в Лиге чемпионов, передает zakon.kz.



Болельщики и специалисты в раздумье, кто следующая жертва скромного клуба из молдавского города Тирасполь. Молдаване заявили о себе еще летом этого сезона. "Шериф" – главная сенсация этой Лиги чемпионов, пестрят на данный час все европейские СМИ.

Молдавский клуб впервые в своей истории вышел в основную группу Лиги чемпионов, по пути обыграв албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт", "Црвену Звезду" и загребское "Динамо".

Оказалось, что это была всего лишь разминка. В первом туре "Шериф" победил "Шахтер" – 2:0, а теперь шокировал на выезде "Реал" – 2:1. Молдавская команда не проигрывает 10 матчей в нынешней ЛЧ с учетом квалификации – 8 побед и две ничьи.

"Шериф" – самый титулованный клуб в истории молдавского футбола, образован в 1997 году: девятнадцатикратный чемпион Молдавии, десятикратный обладатель Кубка страны, семикратный обладатель Суперкубка, двукратный обладатель Кубка чемпионов Содружества.

Бюджет "Шерифа" на текущий момент составляет около пяти-шести миллионов евро. Для сравнения: королевскому клубу на этот сезон выделено 617 миллионов евро. Самый дорогой игрок "Шерифа" – колумбийский нападающий Франк Кастанеда – на трансферном рынке оценивается в миллион евро. В составе молдавской дружины даже есть игроки, стоимость которых оценивается в 50 000 евро.

За победу над "Реалом" "Шериф" уже заработал 2,8 миллиона евро. Всего на его счету в этом розыгрыше Лиги чемпионов свыше 22 миллионов. Это уже почти четыре годовых бюджета "Шерифа".

Ко всем великим и историческим победам "Шерифа" ведет украинский специалист Юрий Вернидуб, который несколько лет назад мог работать в Казахстане. 55-летний тренер был одним из кандидатов на тренерский пост ФК "Астана" и "Кайрат".

"Шериф" следующую игру в Лиге чемпионов проводит в гостях против итальянского "Интера" 19 октября.

Куандык Шынасилов