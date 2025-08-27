"Кайрат" в ожидании жеребьевки соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

Впервые пробившийся в основную сетку Лиги чемпионов алматинский "Кайрат" теперь ожидает жеребьевку, сообщает Zakon.kz.

В списке потенциальных соперников из первой корзины – гранды мирового футбола: "ПСЖ", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Боруссия Дортмунд" и "Барселона".

Фото: Telegram/Goal24

"Кайратовцам" предстоит встретиться с двумя из этих команд, и одна из них приедет в Алматы.

"Казахстанских болельщиков футбола ждет историческое зрелище", – отметили фанаты спорта.

Предположительно, если стадион Алматы не сможет принять матчи из-за погодных условий, игры могут пройти на Астана Арене. В любом случае, Казахстан ждет большой футбол.

Сразу после минувшей игры, главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин подвел итоги алматинской игры своих подопечных.