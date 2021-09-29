Кому из знаков зодиака жизненно необходим отпуск

Астрологи назвали тех, кто чаще других находится на грани профессионального выгорания, сообщает zakon.kz.

Психолог Саона Меришан перечислила топ-5 знаков зодиака.

Если силы тебя покинули, а энергию черпать не из чего, возможно, тебе пора подумать об отпуске. Тем более, если это советуют звезды, - говорится в сообщении "Лиза".

Тельцы

Как правило, офисная работа предполагает дисциплину, высокую производительность и четкое выполнение указаний сверху, а Тельцы всего этого не выносят. Приходить строго в определенное время, есть по расписанию и подчиняться начальнику без возможности взять длительную передышку - сущий кошмар для них. В идеале Тельцам лучше работать из дома, в максимально комфортной обстановке, когда они предоставлены сами себе. Но если такой возможности нет, то регулярный отпуск им просто необходим.

Львы

Как правило, Львы работают очень усердно. Нет другого знака, который отдыхает с таким же рвением, как они. Львы чрезвычайно талантливы. Именно в балансе работы и отдыха кроется секрет их высокой производительности. Свое право на отпуск представители знака всегда отвоюют.

Овен

Овен в офисе, который долго не был в отпуске - нарушитель порядка. Он спорит с начальством, саботирует должностные обязанности и отвлекает других от работы - обаянию и непосредственности Овнов не могут не поддаться даже самые дисциплинированные сотрудники. Довольно часто невозможность отправиться в отпуск в течение долгого времени приводит к увольнению.

Водолей

Представители этого знака ненавидят играть по чужим правилам, подчиняться кому-либо и соперничать, а без этих составляющих на сегодняшний день трудно представить какую-либо работу. При невозможности взять отпуск Водолеи уходят в протест, что со временем сводит хорошие отношения с начальством на нет. Они сами покидают офис, потому что понимают, что это не их путь.

Рак

Нет ничего менее продуктивного, чем просто сидеть и беспокоиться о возможных будущих негативных последствиях, но это обычное дело для некоторых представителей этого знака. Все это бездействие становится разрушительным. В конечном итоге Раки могут переедать, сидеть сложа руки или тратить свое время на бессмысленные вещи, пытаясь отвлечь себя от тревог.

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