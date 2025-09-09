#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи перечислили знаки зодиака, которым жизненно необходим переезд

Дом, коробки, девушка, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 08:20 Фото: pexels
Некоторые люди находят жизненное удовлетворение, только покидая привычную обстановку. Они находят счастье в новых городах, странах или культурах, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews назвали знаки зодиака, которые чаще всего находят счастье далеко от места своего рождения.

Водолей

Водолеи – знак свободы и новаторства. Они часто стремятся к жизни за пределами привычного, находя счастье вдали от мест, где выросли.

Стрелец

Стрельцы – вечные путешественники. Их счастье часто заключается в исследовании новых мест и знакомстве с разными людьми.

Рыбы

Рыбы часто мечтают о лучшем мире. Смена обстановки позволяет им почувствовать себя реализованными и обрести покой.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые год могут прожить без интимных отношений.

Аксинья Титова
