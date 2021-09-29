Валюта независимого Казахстана: исторические факты о тенге

В 2021 году Казахстан отмечает 30-летний юбилей своей независимости. Национальная валюта – тенге – стала одним из ее символов. Zakon.kz собрал интересные факты из истории тенге, которые произошли за эти годы.

Еще осенью 1993 года руководство Казахстана выступало за тесную экономическую интеграцию государств СНГ и выступало с инициативой создания новой рублевой зоны. В сентябре 1993-го было достигнуто шестистороннее соглашение о мерах по созданию рублевой зоны нового уровня, а также двустороннее соглашение между Россией и Казахстаном о создании единой денежной системы.

Несмотря на то, что Россия поддерживала Казахстан в желании стать равноправным членом рублевой зоны, во время переговоров о конкретных условиях реализации этого проекта она начала выставлять неприемлемые для Казахстана условия.

Руководство республики отказалось участвовать в рублевой зоне. А в это время в России началась эмиссия купюр нового образца, старые деньги наводнили рынок Казахстана, финансовая система республики оказалась в сложном положении, уровень инфляции зашкаливал.

Остро встал вопрос о срочном вводе собственной валюты. Были созданы новые образцы денежных купюр. Дизайн национальной казахстанской валюты разрабатывался в течение 2,5 месяцев группой художников: Тимуром Сулейменовым, Агимсалы Дузельхановым, Хайроллой Габжалиловым и Мендыбаем Алиным, – в режиме полной секретности.

3 ноября 1993 года Нурсултан Назарбаев издал указ о создании государственной комиссии по введению национальной валюты, которая состояла из членов правительства и председателя Нацбанка.

5 ноября был принят Указ "О мерах по стабилизации денежной системы", чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. Банкам запретили принимать наличные в советских банкнотах на счета физических и юридических лиц. Их переводили на специальные счета, которые замораживались до проверки происхождения этих денег.

На первых купюрах были изображены такие значимые личности Казахстана, как аль-Фараби, Суюнбай Аронулы, Курмангазы, Шокан Уалиханов, Абай Кунанбаев, Абулхаир хан и Абылай хан. На одной из купюр мог быть портрет президента, однако Нурсултан Назарбаев этот вариант не одобрил.

Название для казахстанской валюты было выбрано не сразу: рассматривались такие варианты, как "акша", "алтын", "сом", "сум". "Тенге" образовано от слов "денге" и "таньга", которыми называли тюркские мелкие монеты. На этом названии настоял председатель Комитета Верховного совета РК Саук Такежанов.

Оттиски для печати тенге сделал гравер из Великобритании – это была последняя ручная гравировка в мире.

Первые банкноты номиналом от 1 до 100 тенге были напечатаны лондонской фабрикой Harrison & Sons. После чего королева Англии наградила ее золотым знаком за лучший экспортный продукт.

Для хранения первой партии денег были подготовлены особые подземные склады. Все тенге привезли в Казахстан четыре самолета ИЛ-76 – за неделю в Лондон и обратно они совершили 18 рейсов.

Всего за восемь дней деньги были доставлены во все банки республики. До Казахстана ни одной стране не удалось так быстро и успешно ввести в государстве новую валюту.

12 ноября 1993 года прошло совместное заседание Кабинета Министров и Президиума Верховного Совета Республики Казахстан. В заседании выступил с речью президент Нурсултан Назарбаев. Он сообщил о ходе подготовки к введению национальной валюты и о том, что в соответствии с полномочиями, предоставленными Конституцией РК и Верховным Советом, он подписал Указ о введении в обращение с восьми утра 15 ноября 1993 года национальной валюты республики – тенге.

Рубли образца 1961-1992 годов обменивались на тенге в пропорции 500 к 1 (одному). Каждый гражданин старше 16 лет, постоянно проживающий на территории Казахстана, мог обменять до 100 тысяч рублей. Обмен денег производили там, где население их получало: пенсионеры на – почте, работающие граждане – на рабочих местах.

В мае 1995 года состоялось торжественное открытие банкнотной фабрики в Казахстане, на мероприятии присутствовал президент республики.

После открытия собственной фабрики появилась традиция выпускать отдельную банкноту к каждому значительному событию Казахстана. Так была выпущена тысячная купюра, когда Казахстан стал председателем ОБСЕ.

Разменной денежной единицей тенге стал тиын. Первые тиыны были напечатаны в виде банкнот номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 тиын. Но это был промежуточный вариант, так как монетную фабрику не успевали запустить. Бумажные "копейки" изъяли из обращения 30 декабря 1995 года.

В 1998 году в Усть-Каменогорске открылся Казахстанский монетный двор: до этого простые монеты чеканились в Германии.

В 2006 году Национальный банк РК провел конкурс на рисунок символа тенге. Из 30 тысяч вариантов выбрали один, авторы которого получили премию в один миллион тенге.

В том же году появились кардинально новые банкноты номиналом от 200 до 10 000 тенге: рисунок на одной стороне печатался вертикально, а на другой — горизонтально. На купюрах перестали изображать портреты конкретных личностей. Их заменили памятники архитектуры и природа Казахстана.

Дизайн третьего поколения банкнот, получивший название "Байтерек", просуществовал достаточно долго и был признан довольно удачным. Банкноты образца 2006 года стали отличаться как по цветам, так и по размеру. Каждый следующий номинал был больше предыдущего на 4 мм по длине и на 3 мм – по ширине.

Казахстанский тенге часто занимал призовые места на международных конкурсах. Например, купюра в 10 000, выпущенная к 20-летию независимости республики, признавалась как лучшая новая банкнота выпуска 2011 года. Купюра в 5 000 тенге – как лучшая новая банкнота 2012-го. Купюра в 1 000 тенге – как лучшая банкнота 2013 года.

В 2013 году казахстанский тиын вышел из обращения, но продолжает учитываться при безналичных расчетах.

Самая дорогая монета Казахстана, выпущенная к 20-летию тенге, выполнена из чистого золота и весит 2 кг. Ее можно приобрести за 25 миллионов тенге.

В 2016 году была выпущена новая банкнота номиналом в 10 000 тенге с портретом действующего президента Нурсултана Назарбаева.

Казахстанский тенге считается одной из самых защищенных валют в мире.