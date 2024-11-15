Как создавался и менялся тенге: некоторые факты о национальной валюте Казахстана

Ежегодно 15 ноября отмечается День национальной валюты, в этом году тенге исполняется 31 год. Как менялась и развивалась в течение этих лет казахстанская валюта, в материале Zakon.kz.

Национальная валюта Казахстана – тенге – стала одним из ярких символов независимости страны. Ее история началась в 1993 году. Согласно справке Национального банка, 12 ноября 1993 года был подписан указ "О введении национальной валюты Республики Казахстан", а уже 15 ноября тенге вошел в обращение, став основным расчетным средством в стране. По всей стране рубли были обменены на тенге.

Название для валюты предложил академик Сауык Такежанов, а дизайн разрабатывался группой талантливых художников, включая Тимура Сулейменова и Мендыбая Алина. Сегодня дизайн банкнот разрабатывают специалисты Нацбанка РК.

На первых купюрах были изображены философ Аль-Фараби, поэт Абай Кунанбаев, этнограф и историк Шокан Уалиханов, композитор Курмангазы и другие исторические личности, которые внесли вклад в развитие науки, искусства, культуры и т.д.

Фото: источник изображений банкнот Национальный банк РК

До создания собственного производства первые казахстанские банкноты печатались в Великобритании, на лондонской фабрике Harrison & Sons. Первая банкнотная фабрика в Алматы открылась только в 1995 году. По информации Нацбанка, в первый год работы было выпущено более 83 млн, а в следующем – уже свыше 104 млн банкнот. Позже, помимо денег, фабрика стала выпускать паспорта и удостоверения личности.

Казахстанский тенге неоднократно получал международные награды за уникальный дизайн и высокие стандарты защиты. В 2012 году банкнота в 10 000 тенге, посвященная 20-летию независимости Казахстана, получила титул "Лучшей банкноты года" от Международного банкнотного сообщества. В 2016 году банкнота номиналом 20 000 тенге была признана лучшей региональной банкнотой в Европе.

Помимо этого, банкноты выпускались к значимым событиям: например, тысячная купюра была напечатана в честь председательства Казахстана в ОБСЕ, а к 20-летию независимости страны выпущена памятная банкнота в 10 000 тенге.

К слову, Казахстан стал первой страной, внедрившей двухцветные микрооптические защитные нити, создающие эффект движения при наклоне банкноты. В банкнотах также использованы 3D-элементы и голографические элементы. Благодаря использованию различных разработок для защиты купюр делает тенге одной из наиболее защищенных валют в мире.

История падений

С момента появления тенге неоднократно сталкивался с трудностями. За все эти годы нацвалюта неоднократно девальвировалась. В ноябре 1993 года курс доллара стоил всего 4,7 тенге – разница с текущим курсом (493,8 тенге), более чем в 100 раз.

Первая крупная девальвация произошла в 1999 году, когда курс доллара вырос с 80 до 120 тенге на фоне мирового экономического кризиса и падения цен на нефть. В последующие годы внешние факторы, такие как глобальные финансовые кризисы и антироссийские санкции, также оказывали влияние на курс тенге. В 2015 году Казахстан перешел на политику свободного плавающего курса, что позволило гибко реагировать на изменения мирового рынка и сохранить устойчивость экономики.

После финансового кризиса 2008 года Казахстан вновь столкнулся с необходимостью корректировки курса. В 2009 году курс доллара вырос со 120 тенге в январе до 150 тенге к концу февраля. На этот раз девальвация объяснялась все тем же падением цен на нефть, которая занимала весьма существенную часть экспорта Казахстана. Как позже заявит финрегулятор, это решение позволило стабилизировать экономическую ситуацию и поддержать бизнес.

Вплоть до февраля 2014 года курс доллара не превышал 155 тенге, в среднем оставаясь в пределах 147-150 тенге на протяжении пяти лет. Однако после введения в 2014 году международных санкций против России Казахстан также испытал давление на свою валюту. В феврале 2014 года курс доллара за пару дней вырос со 155,5 до 184,5 тенге за доллар.

Таким образом, Нацбанк с 11 февраля 2014 года Казахстана принял решение отказаться от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, а также заявил о намерении перейти от фиксированного курса к плавающему. Такое решение обосновали необходимостью адаптироваться к неопределенности, связанной с ослаблением рубля и высоким спросом на валюту и другими причинами.

Фото: Zakon.kz

Следующая девальвация не заставила себя долго ждать. Очередной курсовой "удар" ожидал казахстанцев уже в августе 2015 года. Всего за один день курс подскочил со 188 до 255 тенге за доллар.

Таким образом, Нацбанк приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, валюта была отпущена в "свободное плавание", а официальный курс доллара с тех пор стал определяться по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в будние дни.

Несмотря на то, что в последующие годы и по сей день курс национальной валюты продолжает слабеть, официальных девальваций больше не происходило. Курс сегодня определяется сочетанием различных внутренних и внешних факторов, включая ситуацию в мире, цены на нефть, состояние платежного баланса, инфляцию и множество других.

Переход к цифровой реальности

Более чем за 30 лет существования тенге стал неотъемлемой частью современной истории Казахстана. Несмотря на различные сложности, с каждым годом национальная валюта продолжает совершенствоваться и развиваться. Так, в 2022 году была утверждена концепция цифрового тенге. Предполагается, что цифровой тенге станет "третьей формой денег" и будет дополнять существующие наличные и безналичные деньги.

Новая форма национальной валюты вводится поэтапно до 2025 года. С 2021 года проводились испытания технологии, а в 2023 году началось тестирование с реальными пользователями, что свидетельствует о готовности Казахстана идти в ногу с глобальными трендами.

Полное внедрение цифрового тенге ожидается в 2025 году. Этот проект, поддерживаемый Национальным банком, направлен на то, чтобы улучшить доступ к финансам, создать новые возможности для расчетов и упростить трансграничные платежи.

Ранее Zakon.kz также рассказывал, как с 1993 года менялся дизайн банкнот и монет национальной валюты. Отметим, что в прошлом году Нацбанк презентовал новую серию банкнот тенге под названием "Сакский стиль".

Уже сейчас в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номинальной стоимостью 5000 тенге, а летом 2024 года выпущены банкноты номиналом 10 000 тенге.