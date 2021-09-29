30 сентября в Алматы зазвучат сирены

30 сентября 2021 года в 12:55 департамент по ЧС проведет техническую проверку готовности системы оповещения, передает zakon.kz.

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения. Просим жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие, – говорится в сообщении ДЧС города.

В департаменте просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и напоминают о правилах поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Если сигнал застал граждан дома, нужно:

включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

прослушать экстренное сообщение;

действовать в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал Вас на улице: прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения; действуйте в соответствии с переданным сообщением, – добавили в ведомстве.