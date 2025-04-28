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Общество

30 апреля в Алматы зазвучат сирены

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 18:30 Фото: pexels
В Алматы в среду, 30 апреля 2025 года в 11:00, пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. С этим предупреждением с жителям города обратилась пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что к общегородской сейсмотренировке готовятся заблаговременно. Так, с 28 апреля проводится перехват радио-телеканалов с заставкой о предстоящей плановой сейсмотренировке с рекомендациями сохранять спокойствие.

"В день сейсмотренировки в 11:00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения".Пресс-служба ДЧС Алматы

Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

По данным специалистов, услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Кроме того, до начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите кратчайший маршрут в безопасное место.

Безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

В Алматы будут развернуты 384 пункта приема населения (ППН).

"Проводимая городская сейсмотренировка плановая, просим граждан сохранять спокойствие и принять активное участие".Пресс-служба ДЧС Алматы

25 апреля Департамент по ЧС Алматы выступил с предупреждением к желающим отдохнуть в горной местности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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