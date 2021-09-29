Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии матери

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии матери, сообщает zakon.kz.
Телеведущая заболела коронавирусом. Вечером 26 сентября она попала в больницу. Ведущей стало плохо за несколько дней до госпитализации. Сначала она начала кашлять, а затем у нее повысилась температура и затруднилось дыхание.
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Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке, - написала она в Instagram.
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Юморист Гарик Харламов поддержал заразившуюся коронавирусом Ларису Гузееву. Он пожелал ей здоровья.
Понимаю, что публикация с Ларисой Гузеевой будет восприниматься как стеб на моем аккаунте, но я искренне хочу поддержать ее в борьбе с этим недугом, который накрыл весь мир. Лариса, желаю вам сил. Сам переболел этой ... в том сентябре. Держитесь! Здоровья вам! - написал он в Instagram.
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