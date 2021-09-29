Из Ashyq исключили 12 тысяч недобросовестных участников

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил регионам не снижать темпы иммунизации, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Отмечается, что с докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступил министр здравоохранения Алексей Цой.

За последние две недели заболеваемость COVID-19 снизилась на 60%, уровень летальности – на 80%. Отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 33%, реанимационных – с 45% до 32%. Также в связи с улучшением эпидемиологической ситуации Межведомственной комиссией принято решение о проведении брифингов и пресс-конференций в очном режиме при строгом соблюдении всех санитарных требований. На базе Службы центральных коммуникаций при Президенте РК и в региональных центрах коммуникаций смогут принимать участие в пресс-конференциях в оффлайн-формате представители СМИ, имеющие "зеленый" статус в приложении Ashyq, - говорится в сообщении.

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В ходе заседания комиссии были заслушаны доклады о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах страны и уровне вакцинации граждан.

Заместитель премьер-министра поручил регионам не снижать темпы иммунизации.

В МВК было принято решение исключить на две недели 12 тысяч недобросовестных участников Ashyq, не проверяющих статус посетителей. Завершая заседание межведомственной комиссии, Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений и обозначил перед участниками МВК приоритетные задачи на ближайшее время. пресс-служба премьер-министра РК