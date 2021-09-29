Сколько алматинцев пытались нарушить карантин

Среди алматинцев выявили нарушителей карантинных ограничений, а также тех, кто игнорировал двухнедельный режим самоизоляции после установления положительного результата ПЦР-теста на COVID-19, передает zakon.kz.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, установлены нарушители режима самоизоляции, которые пытались посетить объекты, работающие по проекту Ashyq. Их число составило 11 060 человек.

На объектах Ashyq при сканировании на входе у 9999 жителей зарегистрирован "красный" статус, у 1061 – "желтый" статус. Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции при сканировании приходится на: общепит – 3035 жителей с "красным" статусом, 362 с "желтым";

ТРЦ, ТД – 2096 жителей с "красным" статусом, 223 с "желтым";

рынки – 708 жителей с "красным" статусом, 46 с "желтым";

магазины – 598 жителей с "красным" статусом, 39 с "желтым";

аэропорт – 406 жителей с "красным" статусом, 39 с "желтым";

фитнес-центры, бассейны – 375 жителей с "красным" статусом, 56 с "желтым";

ЦОНы – 361 житель с "красным" статусом, 28 с "желтым";

кинотеатры – 324 жителя с "красным" статусом, 57 с "желтым". пресс-служба ведомства

Больше всего нарушителей выявили при посещении вузов – 303 человека с "красным" статусом, 27 с "желтым", а также в салонах красоты и парикмахерских – 170 жителей с "красным" статусом, 17 с "желтым". В транспорте нарушили карантинный режим 136 жителей с "красным" статусом и двое с "желтым".

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В списке числятся нарушители следующих объектов: