Сколько алматинцев пытались нарушить карантин

29 сентября 2021, 16:56
Фото: zakon.kz

Среди алматинцев выявили нарушителей карантинных ограничений, а также тех, кто игнорировал двухнедельный режим самоизоляции после установления положительного результата ПЦР-теста на COVID-19, передает zakon.kz.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, установлены нарушители режима самоизоляции, которые пытались посетить объекты, работающие по проекту Ashyq. Их число составило 11 060 человек.

На объектах Ashyq при сканировании на входе у 9999 жителей зарегистрирован "красный" статус, у 1061 – "желтый" статус. Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции при сканировании приходится на:

  • общепит – 3035 жителей с "красным" статусом, 362 с "желтым";
  • ТРЦ, ТД – 2096 жителей с "красным" статусом, 223 с "желтым";
  • рынки – 708 жителей с "красным" статусом, 46 с "желтым";
  • магазины – 598 жителей с "красным" статусом, 39 с "желтым";
  • аэропорт – 406 жителей с "красным" статусом, 39 с "желтым";
  • фитнес-центры, бассейны – 375 жителей с "красным" статусом, 56 с "желтым";
  • ЦОНы – 361 житель с "красным" статусом, 28 с "желтым";
  • кинотеатры – 324 жителя с "красным" статусом, 57 с "желтым". пресс-служба ведомства

Больше всего нарушителей выявили при посещении вузов – 303 человека с "красным" статусом, 27 с "желтым", а также в салонах красоты и парикмахерских – 170 жителей с "красным" статусом, 17 с "желтым". В транспорте нарушили карантинный режим 136 жителей с "красным" статусом и двое с "желтым".

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В списке числятся нарушители следующих объектов:

  • ЖД, автовокзалы – 125 жителей с "красным" статусом, 9 с "желтым";
  • театры и филармонии – 122 жителя с "красным" статусом, 9 с "желтым";
  • банки – 114 жителей с "красным" статусом, 6 с "желтым";
  • школы – 66 жителей с "красным" статусом, 7 с "желтым";
  • бани и сауны – 58 жителей с "красным" статусом, 18 с "желтым";
  • компьютерный клуб – 54 жителя с "красным" статусом; 14 с "желтым";
  • гостиницы – 32 жителя с "красным" статусом;
  • "Казпочта" – 31 житель с "красным" статусом, 3 с "желтым";
  • СПА-центры – 29 жителей с "красным" статусом, 8 с "желтым";
  • боулинг-клубы – 24 жителя с "красным" статусом; один с "желтым";
  • выставки – 12 жителей с "красным" статусом, один с "желтым";
  • детские сады – 9 жителей с "красным" статусом;
  • лото-клубы – один житель с "красным" статусом;
  • бильярдные клубы – один житель с "красным" статусом;
  • детские развлекательные центры (крытые) – один житель с "красным" статусом;
  • букмекерские конторы – один житель с "красным" статусом;
  • общежития и интернаты в организациях образования – один житель с "красным" статусом, один с "желтым".

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