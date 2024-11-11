Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы завершен капитальный ремонт школы, построенной в 1972 году

Построенной в 1972 году, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:41 Фото: Никита Басов
Здание школы на 1 200 ученических мест, возведенное более полувека назад, нуждалось в капитальном ремонте, который не проводился свыше 20 лет.

Во время предыдущего объезда глава города дал подрядчику ряд поручений, в частности, расширить входную группу здания, обустроить арыки на прилегающей территории. Особое внимание следовало уделить качеству применяемых материалов и современному оснащению школы.

Построенной в 1972 году, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:41

Фото: Никита Басов

С учетом высказанных главой города замечаний за время ремонта было выполнено сейсмоусиление здания с восстановительными работами, ремонт кровли, отопительной системы, сетей водоснабжения и водоотведения, благоустроена территория учебного заведения, переустроено основание спортивного стадиона.

Построенной в 1972 году, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:41

Фото: Никита Басов

Также по поручению Ерболата Досаева для комфортных занятий физкультурой установлены минифутбольная и баскетбольная площадки, площадка для настольного тенниса, подвижных игр и тренажеры. Заменены ограждения по периметру школы.

Школьники вернулись за парты обновленного здания 6 ноября после завершения всех ремонтных работ.

Построенной в 1972 году, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:41

Фото: Никита Басов

"Развитие социальной инфраструктуры, строительство школ, детских садов и их модернизация – это приоритет проводимой нами работы. В городе построенные в микрорайонах школы приводятся к современным стандартам. Примером является школа №9, и работа в данном направлении будет продолжена", — отметил Ерболат Досаев.

Всего в Ауэзовском районе Алматы насчитывается 55 школ, в том числе 33 государственных и 22 частных, в которых обучаются 59 тысяч учеников. Здесь была открыта первая комфортная школа в сентябре т.г. Она была построена на месте школы-гимназии №97, которую признали аварийной после 60 лет эксплуатации и снесли.

Построенной в 1972 году, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:41

Фото: Никита Басов

Читайте также

Развитию дорожно-транспортной инфраструктуры уделяют в Таразе особое внимание
Развитию дорожно-транспортной инфраструктуры уделяют в Таразе особое внимание
&quot;Волшебные розовые облака&quot; показал блогер из Актау
"Волшебные розовые облака" показал блогер из Актау
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
Казахстанская авиакомпания сделала важное заявление по рейсам в Баку
Айсулу Омарова
Досаев Ерболат Алматы 2024 год Ремонт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс
В КУИС прокомментировали "побег" Куандыка Бишимбаева
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Кок-Тобе, туман, Алматы, плохая погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 11 по 13 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: