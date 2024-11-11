В Алматы завершен капитальный ремонт школы, построенной в 1972 году

Здание школы на 1 200 ученических мест, возведенное более полувека назад, нуждалось в капитальном ремонте, который не проводился свыше 20 лет.

Во время предыдущего объезда глава города дал подрядчику ряд поручений, в частности, расширить входную группу здания, обустроить арыки на прилегающей территории. Особое внимание следовало уделить качеству применяемых материалов и современному оснащению школы.

Фото: Никита Басов

С учетом высказанных главой города замечаний за время ремонта было выполнено сейсмоусиление здания с восстановительными работами, ремонт кровли, отопительной системы, сетей водоснабжения и водоотведения, благоустроена территория учебного заведения, переустроено основание спортивного стадиона.

Фото: Никита Басов

Также по поручению Ерболата Досаева для комфортных занятий физкультурой установлены минифутбольная и баскетбольная площадки, площадка для настольного тенниса, подвижных игр и тренажеры. Заменены ограждения по периметру школы.

Школьники вернулись за парты обновленного здания 6 ноября после завершения всех ремонтных работ.

Фото: Никита Басов

"Развитие социальной инфраструктуры, строительство школ, детских садов и их модернизация – это приоритет проводимой нами работы. В городе построенные в микрорайонах школы приводятся к современным стандартам. Примером является школа №9, и работа в данном направлении будет продолжена", — отметил Ерболат Досаев.

Всего в Ауэзовском районе Алматы насчитывается 55 школ, в том числе 33 государственных и 22 частных, в которых обучаются 59 тысяч учеников. Здесь была открыта первая комфортная школа в сентябре т.г. Она была построена на месте школы-гимназии №97, которую признали аварийной после 60 лет эксплуатации и снесли.