Стоит ли ожидать дальнейшего роста цен на дизтопливо в Казахстане

Вице-министр энергетики Асет Магауов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, стоит ли ожидать роста цен на дизтопливо в Казахстане в связи с предстоящим импортом из России, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее Асет Магауов сообщил, что необходимо импортировать из России порядка 100 тыс. тонн дизтоплива.

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Между тем журналисты указали на рост цен на дизтопливо в странах-импортерах.

Литр дизтоплива в России стоит 280-300 тенге, и, по мнению некоторых экспертов, импорт недостающих объемов ДТ приведет к неизбежному рост отпускных цен на АЗС Казахстана. Стоит ли ожидать роста цен на этот вид топлива в Казахстане? - спросили представители СМИ.

Вице-министр энергетики признал, что цены на ДТ в России составляют при переводе на казахстанскую валюту около 300 тенге за литр.

При расчете импортных цен нельзя автоматически к российской цене добавлять транспортные расходы и получать нашу цену. Условия торговли между Россией и Казахстаном идут без косвенных налогов, то есть в цене у них очень высокую долю занимает акциз на нефтепродукты и НДС у них – 20%. Для сравнения: акциз в Казахстане на импортное дизтопливо составляет 540 тенге, а в России – 55 тыс. тенге, то есть практически 16% доли в цене у них акциз. И, соответственно, надо при расчете цены в 300 тенге за литр очищать его от НДС, от акциза и примерно уже рассчитывать, добавляя казахстанский акциз, НДС, какой порядок цен будет в Казахстане. Я думаю, это будет зависеть от итогов переговоров между компаниями, – резюмировал Магауов.

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Мадина Мамырханова, Нур-Султан