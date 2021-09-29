Планету с тремя Солнцами нашли астрономы

Международная команда астрономов представила новое исследование, объясняющее аномальное устройство тройной звездной системы GW Orionis в созвездии Ориона. Моделирование показало, что в этой системе расположена огромная молодая экзопланета, которая обращается вокруг трех звезд одновременно, передает zakon.kz.

Астрономы из Европейской южной обсерватории тогда сумели получить первое прямое свидетельство того, что группы звезд способны разрывать свои планетообразующие диски, оставляя их искривленными и с наклонными кольцами. К такому выводу ученые пришли после 11 лет наблюдений, которые проводились при помощи телескопов VLT и ALMA, расположенных в Чили, - написал rg.ru.

Было предложено несколько различных гипотез, но ни одна из них достоверно не смогла объяснить загадочную природу системы GW Orionis. Новое исследование стало первым, которое базируется на данных компьютерного моделирования. Авторы работы пишут, что им впервые удалось обнаружить экзопланету, вращающуюся вокруг трех звезд одновременно.

Известно, что большинство планет вращаются только вокруг одной звезды. Земля - яркий тому пример, мы видим только одно Солнце. Науке известны планеты, которые вращаются вокруг двух звезд. Однако до сих пор никто не встречал планеты с тремя солнцами. И вот в новом исследовании астрономы описывают обнаруженные ими признаки рождения молодого мира, окруженного тремя светилами.

Поясним, что система GW Orionis расположена в созвездии Ориона на расстоянии около 1300 световых лет от Земли. Она окружена огромным диском из пыли и газа, что является обычным явлением для молодых звездных систем, в которых образуются планеты. Две звезды в GW Orionis вращаются друг вокруг друга примерно на таком же расстоянии, какое разделяет Землю и Солнце. Третья звезда вращается вокруг них на расстоянии, которое в восемь раз превышает расстояние между Землей и Солнцем.

Еще одна особенность заключается в том, что диск этой системы разделен на две части, причем внешняя часть наклонена примерно на 38 градусов. Именно странный разрыв и потребовал объяснения. Для этого ученые создали детальную модель системы GW Orionis и провели компьютерное моделирование, чтобы понять, что именно могло вызвать разрыв диска.

В результате они пришли к выводу, что разрыв в пылевом облаке связан с существованием массивной экзопланеты. Из-за большого расстояния до нее она пока не может быть обнаружена при помощи наземных телескопов. Однако компьютерное моделирование показало, что эта планета столь же массивна, как наш Юпитер. Возможно, это газовый гигант.

Согласно исследованию, обнаруженная планета вращается сразу вокруг трех звезд. Свою орбиту она "вырезала" в первый миллион лет своего существования. Эксперты считают, что это может быть лучшим объяснением разрыва в пылевом диске.

Описывая молодой мир с тремя звездами-хозяевами, ученые отмечают, что вряд ли с его поверхности можно было бы увидеть все три солнца одновременно. По их мнению, две звезды были бы видны наблюдателю хорошо, хотя, вероятно, они сливались бы в одно яркое пятно. А вот третья звезда в лучшем случае была бы видна лишь иногда, да и то в виде крошечной красной точки.

Проводя параллели со своим открытием, астрономы отсылают читателя к знаменитой франшизе "Звездные войны" режиссера Джорджа Лукаса. В одном из эпизодов показан дом главного героя Люка Скайуокера на Татуине - планете, которая находилась в двойной звездной системе. Судя по кинокадрам, два солнца появляются в небе этой планеты попеременно, хотя астрономы считают, что такое вряд ли возможно.