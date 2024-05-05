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Мощные вспышки на Солнце вновь зафиксировали астрономы

вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 00:14 Фото: xras.ru
Институт прикладной геофизики зафиксировал семь мощных вспышек на Солнце, две из них относятся к классу Х, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, пять мощных вспышек соответствовали класса М. Самая слабая – уровню М1.3, а самая сильная – М7.5. Помимо этого, две вспышки X1.3 произошли в 09:01 и в 12:54 по времени Астаны.

"Геомагнитные последствия от сегодняшних событий смогут проявиться не раньше среды и пока абсолютно непонятны. Ожидающиеся в понедельник и вторник магнитные бури не имеют к тому, что прямо сейчас происходит на Солнце, никакого отношения, и вызваны предшествующими процессами. Прогноз на среду, как и общее понимание возможного влияния текущих событий на планету, на данный момент отсутствуют. Происходит анализ данных наблюдений", – говорится в сообщении.

Ранее, астрономы заявляли о нескольких солнечных вспышках высшего класса, которые произошли 4 мая.

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