Мощные вспышки на Солнце вновь зафиксировали астрономы

Фото: xras.ru

Институт прикладной геофизики зафиксировал семь мощных вспышек на Солнце, две из них относятся к классу Х, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, пять мощных вспышек соответствовали класса М. Самая слабая – уровню М1.3, а самая сильная – М7.5. Помимо этого, две вспышки X1.3 произошли в 09:01 и в 12:54 по времени Астаны. "Геомагнитные последствия от сегодняшних событий смогут проявиться не раньше среды и пока абсолютно непонятны. Ожидающиеся в понедельник и вторник магнитные бури не имеют к тому, что прямо сейчас происходит на Солнце, никакого отношения, и вызваны предшествующими процессами. Прогноз на среду, как и общее понимание возможного влияния текущих событий на планету, на данный момент отсутствуют. Происходит анализ данных наблюдений", – говорится в сообщении. Ранее, астрономы заявляли о нескольких солнечных вспышках высшего класса, которые произошли 4 мая. Читайте также Ученые оценили влияние на гены упражнений на выносливость

Следите за новостями zakon.kz в: