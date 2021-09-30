Жители Талгара требуют закрыть карьеры вдоль реки

Жители Талгара просят немедленно закрыть все карьеры вдоль реки и привести русло в порядок, сообщает zakon.kz.

По данным телеканала "КТК", у местного карьера жители собираются практически каждую неделю.

Люди пристально осматривают берег реки. Боятся, что он может в любой момент обвалиться. А вместе с ним в глубокий овраг уйдут и все их строения.

Они копают, вот видите, какая высота – 30-40 метров. И вода все подмывает и разрушает берег. Люди рядом живут. Куда они потом пойдут? Кто им поможет с этими домами? Пыль, шум. Работают круглосуточно, хотя, мне кажется, они так работать не имею права. Вода идет – и берег обваливается, - возмущается одна из жительниц, Любовь Банникова.

Жители говорят, за последние годы рабочие почти полностью уничтожили территорию близ талгарской реки: снесли десятки деревьев, повредили трубы. А еще оставили после себя груду мусора и камней.

Сколько компаний сейчас разрабатывают карьер и вывозят из него песок и щебень, жители точно не знают. В местной администрации им постоянно озвучивают разные цифры.

В свою очередь, чиновники говорят, что сейчас талгарскими карьерами заинтересовались в области. На место уже выезжала специальная комиссия.

Вдоль русла реки Талгар работало два карьера, один из них сейчас закрыт. По второму объекту была комиссия, приезжали представители из департамента экологии, СЭС, а также земельная инспекция. Все мы встречались с жителями, и тогда специалисты не выявили никаких нарушений, все было в допустимых пределах. Но мы ждем окончательного решения, и только после будут приняты меры, - заявил Ермек Толкынов, замакима Талгарского района.