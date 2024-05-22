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Мост через реку Талгар закрыли близ Алматы

Мост через реку Талгар закрыли близ Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 09:35 Фото: pixabay
Акимат Енбекшиказахского района Алматинской области выступил с важным обращением. Жителей района предупредили о закрытии моста вблизи села Ават, сообщает Zakon.kz.

Информация о закрытии размещена на официальной странице акимата в Instagram за 21 мая 2024 года.

"Как всем известно, вода в реке Талгар резко поднялась из-за дождей и таяния снега в горах. В связи с этим при визуальном осмотре моста вблизи села Ават ("Приканальная БАК") обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к его обрушению".Пресс-служба акимата Енбекшиказахского района

Специалисты утончили, что о возобновлении работы или реконструкции моста станет известно после заключения экспертизы.

"Движение по мосту ограничено. Однако кольцевая дорога Кульджинская трасса и автодорога Талгар-Есик-Байдибек полностью функционируют".Пресс-служба акимата Енбекшиказахского района

Администрация просит жителей и гостей района с пониманием отнестись к этой ситуации.

20 мая акимат Алматы предупредил, что по улице Жолымбет мкр. Кемел Жетысуского района ограничено движение всех транспортных средств по мосту через реку Есентай. Водителей просят заранее корректировать свой маршрут.

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