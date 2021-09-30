МВД предупредило казахстанских водителей об опасности

МВД предупреждает водителей об опасностях при ухудшении погоды, сообщает zakon.kz.

В ряде областей по сообщению РГП “Казгидромет” ожидается ухудшение погодных условий, осадки в виде снега, гололед и туман. Автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог. Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов, - говорится в сообщении.

Для безопасного движения рекомендуется учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость.

Поэтому водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями.