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Советы

Как избежать ДТП: новые рекомендации для казахстанских водителей

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 12:29 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 11 июля 2025 года, предоставили важную информацию для водителей, напомним, что правильная дистанция между автомобилями – залог безопасности на дороге, сообщает Zakon.kz.

Так, в новом видео специалисты поделились простыми лайфхаками, которые помогут избежать ошибок при совершении маневров в пробках, на перекрестках или парковках.

  • При выполнении поворота следите за тем, чтобы госномер автомобиля, находящегося перед вами, не оказался ниже капота вашей машины.
  • Если необходимо выполнить поворот рядом с другим автомобилем, продолжайте движение до тех пор, пока край вашего капота не окажется на уровне середины колес этого автомобиля, затем начинайте маневр.
  • В пробке старайтесь, чтобы ваш капот не закрывал задние колеса автомобиля, стоящего перед вами. Это поможет вовремя вывернуть руль и избежать столкновения при экстренном торможении.
  • С парковки легко выехать, если ваш капот находится на уровне середины бампера автомобиля, припаркованного перед вами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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