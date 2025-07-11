Как избежать ДТП: новые рекомендации для казахстанских водителей
Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 11 июля 2025 года, предоставили важную информацию для водителей, напомним, что правильная дистанция между автомобилями – залог безопасности на дороге, сообщает Zakon.kz.
Так, в новом видео специалисты поделились простыми лайфхаками, которые помогут избежать ошибок при совершении маневров в пробках, на перекрестках или парковках.
- При выполнении поворота следите за тем, чтобы госномер автомобиля, находящегося перед вами, не оказался ниже капота вашей машины.
- Если необходимо выполнить поворот рядом с другим автомобилем, продолжайте движение до тех пор, пока край вашего капота не окажется на уровне середины колес этого автомобиля, затем начинайте маневр.
- В пробке старайтесь, чтобы ваш капот не закрывал задние колеса автомобиля, стоящего перед вами. Это поможет вовремя вывернуть руль и избежать столкновения при экстренном торможении.
- С парковки легко выехать, если ваш капот находится на уровне середины бампера автомобиля, припаркованного перед вами.
Ранее казахстанцам рассказали о том, как занять очередь в Центре обслуживания населения (ЦОНе) либо в спецЦОНе самостоятельно, с помощью смартфона.
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