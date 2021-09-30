Близкие и понятные народу: интересные факты из истории госсимволов

Накануне 30-го юбилея независимости Казахстана корреспондент zakon.kz рассказывает об истории создания государственных символов республики.

Флаг

Как известно, на старте независимости Казахстан еще не обладал соответствующей новообретенному статусу символикой. Первую присягу президент Нурсултан Назарбаев приносил со знаменем Казахской ССР за спиной: красное полотно с золотым серпом, молотом, звездой и голубой полоской снизу.

Однако геральдический вопрос нуждался в решении и, к счастью, дефицита идей молодое государство не испытывало. В январе 1992 года был объявлен конкурс на разработку флага, герба и гимна, в котором, к слову, приняли участие не только казахстанцы, но и жители других стран. По разным данным, конкурсная комиссия получила от 400 до 1200 эскизов будущего флага. Среди предложенных вариантов были триколоры, полотна с национальной символикой и даже флаг, отдаленно напоминающий знамя Узбекистана.

Из многих других выделялись наработки художника Шакена Ниязбекова. Правда, будущее полотно-победитель не сразу приобрело облик, знакомый сегодня каждому казахстанцу. В первоначальной версии флаг был темней, имел красный орнамент, а композиция из солнца и беркута располагалась ближе к древку. В дальнейшем президент внес небольшие поправки и флаг обрел свой окончательный, привычный вид.

По воспоминаниям супруги художника Зульфиры Ниязбековой, ее муж прекрасно разбирался в истории казахского народа, интересовался древнетюркским периодом, темой тенгрианства, культа Неба. Эти увлечения в итоге нашли отражение в одном из главных символов нашей государственности.

К слову, в свое время у проекта Ниязбекова нашлись критики. Некоторые чиновники хотели видеть на флаге шанырак – от этой идеи отказались в силу схожести с концепцией флага Кыргызстана – а то и полумесяц – это предложение не поддержал сам художник, разглядев в нем религиозную подоплеку.

Значение: голубой – значимый для тюркских народов цвет неба и воды, солнце с лучами в форме зерна символизирует изобилие и благополучие, орнамент отсылает к национальной культуре, золотой орел говорит о свободе и благородстве. Что характерно, последний символ встречается в геральдике других государств, но обычно, в отличие от казахстанского, изображается воинственным и властным.

Герб

Как рассказывал в интервью различным изданиям автор казахстанского герба Жандарбек Малибеков, на начальных этапах конкурса комиссия приняла 293 варианта будущего символа страны.

Опытный архитектор приложил немало усилий для того, чтобы уместить в одном произведении целую историю Казахстана. Так, тулпары, по его словам, - дань уважения казахской мифологии. Шанырак символизирует мир для многонациональной страны, звезда на гербе – не иначе как путеводная, что было очень важно отразить в символике молодого, ищущего свою дорогу государства.

Примечательно, что именно звезда в ходе обсуждения вызвала больше всего нареканий депутатов – они сочли ее «приветом» социалистического прошлого. Президент с критикой не согласился и поддержал концепцию архитектора.

Претензии звучали и в сторону рогов тулпаров и орнамента «бараний рог». За рога, опять же, вступился будущий Елбасы.

Кстати, о тулпарах. По признанию Малибекова, массовое представление о них как о «крылатых пегасах» ошибочно. Сами по себе крылья из трех звеньев разноразмерных перьев, которые как бы «садятся» в седло, отсылают к эпохе объединения трех жузов.

Рога тулпаров символизируют героизм, достаток и смелость. Семь колец в роге – предки до седьмого колена. В шанырак воткнуты 72 жерди – символ единства.

Государственный герб претерпел изменения лишь раз, после перехода на латинскую графику. Так на символе «Қазақстан» заменили на Qazaqstan.

Интересная деталь. Гербы изготавливаются не из цельного металла, как можно подумать, а из пластика, для прочности и золотого цвета покрытого латунью.

Гимн

А вот гимн, в отличие от герба, пусть и единоразово, но принципиально изменился. В период с 1992-го по 2006 год Казахстан использовал советский республиканский гимн с обновленным текстом. Однако в 2006-м ему на смену пришла, подвергшаяся корректировке, песня 1956 года «Менің Қазақстаным» за авторством композитора Шамши Калдаякова и поэта Жумекена Нажимеденова. Оба автора не дожили до момента, когда их творение стало официальным символом республики, в которой они жили и творили. Шамши Калдаяков ушел из жизни в 1992 году, Жумекен Нажимеденов – в 1983-м. В соавторах действующего гимна также значится Первый Президент Нурсултан Назарбаев, собственноручно внесший в текст изменения.

Создание нового гимна предусматривалось проектом конституционного закона «О государственных символах».

Как сообщали в то время СМИ, около половины алматинцев поддержали принятие нового гимна. По данным национального агентства KazRaiting, в качестве основных доводов в поддержку перемен люди приводили сложность прежнего в изучении и оторванность от реалий нового времени.

Мало кто знает, но жест прикладывания руки к сердцу во время исполнения гимна прочно вошел в жизнь казахстанцев в то же время. Это закреплено Конституционным законом Республики Казахстан от 7 января 2006 года «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О государственных символах Республики Казахстан». Дополненная 11 статья документа с того времени и по сей день выглядит следующим образом: «При публичном исполнении Государственного гимна Республики Казахстан присутствующие выслушивают Гимн стоя, прикладывая ладонь правой руки к левой стороне груди».

Подход к прослушиванию гимна в мире может сильно разниться в зависимости от конкретной страны. Например, в Белоруссии принято слушать его стоя и глядя на флаг, в России – стоя, мужчинам – без головных уборов. «Положа руку на сердце» гимн, кроме нас, слушают, к примеру, узбекистанцы и американцы.

С какими бы перипетиями не сталкивались наши госсимволы в период своего создания, сегодня они играют важную роль в жизни как Казахстана в общем, так и каждого отдельно взятого казахстанца в частности. Недаром автор герба Жандарбек Малибеков обозначил, что его творение «само пробило себе дорогу», потому что было близким и понятным народу. То же самое можно сказать о флаге цвета ясного неба над головой и песне «Менің Қазақстаным», ставшей неофициальным гимном задолго до официального признания.